淨灘無垃圾可撿　韓國瑜嘆：英雄無用武之地

韓國瑜20日在台南黃金海岸舉行淨灘公益活動。（中評社 高易伸攝） 中評社台南10月20日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜20日在台南黃金海岸舉行淨灘公益活動，但原本髒亂的海灘卻意外乾淨，讓韓“沒垃圾可撿拾”，隨行的國民黨台南市黨部主委謝龍介暗示“不管哪一個單位”搶先淨灘都是好事，韓則笑說“英雄無用武之地”，但是好事一件。



謝龍介向在場民眾支持者解釋，上周他在臉書發文說韓國瑜要來淨灘做公益。台灣是海島，台南40公里海岸線很漂亮、但很髒，所以工作人員先行勘場，最後決定到黃金海岸來。上周四、五場勘時發現海灘還很髒，貼照片到臉書上呼籲大家共襄盛舉，但後來卻發現這片海灘變乾淨了。謝以詼諧的閩南語口吻說，“有人被我們電到也好、被我們鼓勵到也好，不管是哪一個單位昨天搶先清乾淨都值得鼓勵。



韓國瑜說，沒有想到一夜之間海灘變得這麼乾淨”，大家來淨灘都成英雄無用武之地，可是從另外一個角度來思考這是好事一件，如果大家都願意維護環境，所有城市乾乾淨淨，不光自己住得開心，觀光客也會有不一樣的感覺。



韓還強調，接下來全台跑會多元化傾聽，包括淨灘、捐血，會安排一系列公益活動，傳達不分黨派、不分顏色，建立溫暖、美好的台灣參選初衷。