民眾黨提18席區域“立委”背景囊括藍綠

中評社台北10月20日電／台灣民眾黨到目前為止共提18席區域“立委”，提名人選範圍涵蓋北中南東，背景囊括藍綠，多選區上演三腳督。加上不分區“立委”席次，民眾黨目標要送10至15席“立委”提名人進“國會”。



中央社報道，民眾黨主張南北平衡，9月下旬率先在台北市公布8席區域“立委”名單，今天上午在高雄市公布10席，黨秘書長張哲揚日前坦言，不排除會有第三波，而截至目前為止，已有18席。



民眾黨訴求“藍綠推兩邊、民眾擺中間”，18席“立委”提名人範圍涵蓋北中南東，背景囊括藍綠，年齡多為45歲以下，分別為台北市4席、新北市2席、桃園市1席、新竹縣1席、苗栗縣1席、台中市3席、台南市1席、高雄市4席、台東縣1席，在多個選區上演“三腳督”。



台北市第1選區（士林、北投）一度傳出要台北市副發言人黃（水靜）瑩出征，但因黃意願不高而作罷；第2選區（士林、大同）則與無黨籍市議員陳政忠女兒、親民黨“立委”陳怡潔合作；第4選區（內湖、南港）禮讓民進黨市議員高嘉瑜；第6選區（大安）人選難產。



台北市第3選區（中山、北松山）推出逢甲大學助理教授、新住民二代何景榮，將對上國民黨蔣萬安及民進黨吳怡農；台北市第5選區（中正、萬華）徵召無黨籍市議員徐立信，對上國民黨林郁方與無黨籍林昶佐，黨主席柯文哲更預言，徐立信參戰將讓該區選情更複雜。



台北市第7選區（信義、南松山）由前台北市社會局機要秘書、學霸蔡宜芳出戰，對上國民黨老將費鴻泰與民進黨市議員許淑華；第8選區（文山、南中正）由台北市政顧問張幸松挑戰國民黨賴士葆與民進黨市議員阮昭雄。



新北市第3選區（三重）由李旻蔚挑戰民進黨“立委”余天，由於她是民進黨市議員李余典之女，外界解讀為綠營分裂，與國民黨合作的無黨籍市議員李翁月娥是否漁翁得利，有待觀察；新北市第7選區（板橋）推出PTT名人“神龍Z9”吳達偉，對上民進黨羅致政、國民黨柯志恩。



桃園市第1選區（蘆竹、龜山、桃園區汴洲里等13里）由民進黨前鄉代陳秋喜兒子陳泓維代表，對上民進黨“立委”鄭運鵬、國民黨老將陳根德；新竹縣第2選區（竹東、橫山、寶山等19里）找來竹北市民代表林碩彥，與民進黨鄭朝方、國民黨林思銘較量。

