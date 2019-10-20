拒絕香港兇嫌來台投案　陸委會向港府提條件

陸委會副主委兼發言人邱垂正。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月20日電（記者 倪鴻祥）香港特首林鄭月娥日前表示，將協助港女命案兇嫌陳同佳來台投案，蔡英文以沒有司法協助拒絕，馬英九批評蔡政府做法殘忍跟不理性，實在很不像話，陸委會下午發新聞稿回應，多次呼籲港方進行司法合作都已讀不回，馬為何沒反應？希望港府務實面對提出請求，蔡政府會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，積極迅速提供相關證據，配合後續追訴。



陸委會下午新聞回應三點，原文如下：



一，正因為我們重視司法人權，政府自當以更審慎周妥的態度去處理本案。我們已多次呼籲港方進行司法合作，讓殺人犯得到應有的處罰，但港府皆“已讀不回”。



二，由於本案被害及加害都香港人，馬英九為何主張香港政府不必交罪證給臺灣？對於港府不回應“我方”司法互助的請求，及自棄管轄權卻政治操作送中條例，怎麼也沒有感到“詫異和憤怒”呢？況且香港特首日前都公開發言了，卻還是不回應司法互助請求，這不是政治操作，又是什麼呢？難道馬英九不贊成雙方透過司法互助，以彰顯司法正義嗎？馬英九真的別生氣了！



三，本會再度重申，實現司法正義，還給被害人公道，我政府的立場始終不變。只要港府提出請求，“我方”會在對等、尊嚴及互惠的基礎上，積極迅速提供相關證據，配合後續追訴，希望港府迅速務實面對“我方”的請求。



馬英九20日上午出席國民黨台北市中正、萬華區委參選人林郁方競選總部成立大會後受訪表示，蔡政府的做法非常殘忍跟不理性。陳同佳去年犯罪後，台北市士林地檢署已掌握所有罪證，罪證都在台灣，香港要如何審判，當然是要讓陳同佳來台受審。



馬英九下午也透過臉書書批評， 陸委會說要港府把完整罪證交出來，才能讓這個嫌犯入境，這個實在說法太可笑了。陳嫌的犯罪地是在台灣，罪證都在台灣，我們檢方早已掌握，並將他通緝，為什麼反而要香港交出罪證來？蔡英九口口聲聲支持香港人權，現在有機會能伸張受害港人的人權，卻又對嫌犯“反送台”，成天喊“捍衛主權”，卻要放棄司法管轄權，若是為獲取政治上的利益，想繼續藉此選舉操弄，這樣的政府惡劣之極，只為特定立場，罔顧人命。