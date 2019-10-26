中評深度專訪：藍博洲談歷史與統一

辜金良文化基金會董事長藍博洲（中評社 海涵攝） 中評社北京10月26日電（記者 海涵）辜金良文化基金會董事長藍博洲日前在參加第二屆海峽兩岸人文學論壇期間接受了中評社記者採訪。在採訪中，藍博洲從陳映真先生對其樸素社會主義傾向形成的影響談起，分析了當前在台灣社會存在的歷史缺失問題，並一針見血地指出“台獨”是產生於非正常歷史時期的一種暫時存在的亂象，最後總結說“祖國統一是必然”，並提出應通過對台灣社會的重新教育來創造統一的大勢。



藍博洲，1960年生於台灣苗栗。1979年9月－1984年6月就讀輔仁大學法文系。1983年開始發表短篇小說。1987年加入陳映真先生創辦的《人間》雜誌報告文學隊伍，展開迄今仍在進行的台灣民眾史調查、研究與寫作，是最早揭露與研究台灣白色恐怖歷史的作家。曾任雜誌編輯採訪，報社專欄記者和政經研究員，台灣中央大學新銳文化工作坊主持教授，香港浸會大學國際作家工作坊，台灣東華大學駐校作家，台灣大學東亞文明研究中心計劃主持人，北大人文基金高級訪問學者，上海華東師範大學傳播學院駐校資深記者，時報出版公司“台灣民眾史”叢書特約主編，TVBS《台灣思想起》電視節目製作人。歷任勞動黨宣傳部長，夏潮聯合會副會長、會長，人間學社副理事長，中國統一聯盟副主席，中華兩岸和平發展聯合會主席。現任辜金良文化基金會董事長。華僑大學文學院特聘教授。著有《幌馬車之歌》、《消失在歷史迷霧中的作家身影》、《尋找祖國三千里》等作品。



著名導演侯孝賢曾說，“歷史就是要像藍博洲這般一旦咬住就不鬆口的大牛頭犬。凡記下的就存在，凡記下的是活口、是證人，不要以為可以篡改或抹殺，這不就是歷史之眼嗎？我無法想象，沒有這雙眼睛的世界，會是怎樣的一個世界。”在藍博洲的書裡，展現的是台灣歷史與大陸歷史的緊密關聯，“打斷了骨頭連著筋”——他被認為是挑戰了“台獨方法論”。他不只是一個“作家”，更是一個寫歷史的人，他為已經不為人知的台灣史留下了不可磨滅的證言。

