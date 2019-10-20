拒港殺人犯投案　蔡競辦反批韓國瑜心態可議

蔡英文連任辦公室回擊韓國瑜批評有關引渡香港殺人嫌犯一事。（中評社 資料照） 中評社台北10月20日電（記者 黃筱筠）針對馬英九、國民黨2020參選人韓國瑜有關香港殺人嫌犯陳同佳是否來台的談話，蔡英文競選連任辦公室發言人台北市議員阮昭雄表示，現在港府顯然為政治目的再度操作陳同佳案，非常訝異國民黨無論馬英九還是韓國瑜，對於港府迄今無視“法務部”之前所提出司法互助請求，選擇性的置若罔聞，而面對港府與北京一連串的政治操作，國民黨也完全視而不見，毫不在乎，反倒是事事都站在香港特首林鄭的立場發言，甚而反過來攻擊自己的政府，心態至為可議。



阮昭雄說，打擊犯罪、維護人權是政府的第一要務，類似的刑事犯罪，就必須藉由雙方站在相互尊重與平等的基礎上，進行嚴謹的司法互助，讓司法能有效地發動偵查、打擊犯罪。



反送中事件“導火線”的殺人嫌犯陳同佳有意來台投案，陸委會說香港政府“推卸責任、刻意放棄司法管轄權，別具用心”。韓國瑜“國政”顧問團發言人黃曼昕20日表示，其實，“推卸責任、刻意放棄司法管轄權，別具用心”這十七個字，用在陸委會與民進黨政府身上才是無違和。



阮昭雄表示，因為陳同佳案，之前台灣“法務部”所提出司法互助請求，港府完全不予理會，並藉此名義制訂及操作“送中”條例，意圖達到更深層、扭曲的政治目的，也引起港人“反送中”的抗爭浪潮，迄今仍未平息。



他們誠懇呼籲，國民黨要站在台灣的立場上追求司法正義，而不是倒果為因，假司法正義為名，為北京及港府的不公不義作背書。