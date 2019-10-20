印巴在克什米爾交火致雙方多人傷亡

中評社北京10月20日電／印度與巴基斯坦軍方20日說，印巴當天在克什米爾實際控制線附近發生交火，導致雙方多名士兵與平民傷亡。



新華社報道，巴基斯坦軍方20日說，印度軍隊在克什米爾印巴實際控制線附近發起的襲擊已致1名巴軍士兵和3名巴平民死亡。巴三軍新聞局局長阿西夫·加富爾當天通過社交媒體表示，印度軍隊當天對巴控克什米爾地區的數個居民區發起襲擊，隨後巴軍方反擊。有9名印度士兵在衝突中喪生，數人受傷。



加富爾表示，印軍發起針對平民的襲擊違反了停火協議，聯合國印巴軍事觀察組和各國媒體均可進入巴控克什米爾地區親自觀察當地局勢。



印度軍方說，交火發生在印控克什米爾的庫普瓦拉地區靠近兩國實控線的地方，有兩名印度軍人和一名平民在交火中喪生。交火還導致3名印度軍人和5名平民受傷。印度軍方指責巴方違反停火協議，稱印軍對巴方進行了回擊，並對巴方造成重創。



近來，印度和巴基斯坦軍隊在克什米爾實際控制線附近多次發生交火。8月5日，印度政府宣佈取消憲法賦予印控克什米爾地區的特殊地位。這意味著印控克什米爾地區此前享有的自治權不復存在，而印度憲法將完全適用於這一地區。巴基斯坦隨即對此表示反對，並因此決定降低與印度的外交關係級別，中斷雙邊貿易。



印度和巴基斯坦均主張對克什米爾擁有主權。自1947年印巴分治後，兩國曾為爭奪克什米爾地區爆發兩次戰爭。2003年，雙方在克什米爾實際控制線一帶達成停火協議。