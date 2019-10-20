韓國瑜嘉義造勢 小舅子李明哲暖場群眾嗨

嘉義國民黨“立委”選將傅大偉晚間在市區文化公園舉辦造勢大會，邀請韓國瑜助陣。(中評社 高易伸攝) 中評社嘉義10月20日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜傾聽之旅20晚間從台南開拔至嘉義，嘉義藍營“立委”選將傅大偉晚間在市區文化公園舉辦造勢大會！韓妻舅國民黨雲林縣議員李明哲、最強菜飯林佳新也到場助講，讓嘉義場子夜晚熱烘烘。根據主辦單位表示，現場約有3、4千人自發性到場聆聽，等待韓8時40分抵達會場。



這場晚會由韓國瑜嘉義後援會和國民黨嘉義市黨部共同舉辦，晚上7點到9點，國民黨籍嘉義市長黃敏惠、國民黨提名參選嘉義市“立委”傅大偉等人都會陪同。晚間9時10分還有逛文化路夜市的行程，主辦單位希望吸引上萬人潮前來，凝聚韓的支持聲量。



李明哲上台先分享自己所認識的姐夫韓國瑜！細數韓年輕時曾半工半讀，做大夜班守衛攥學費，當選議員後，開著一台10幾年的老車等，似乎韓特別喜歡老舊的東西。



李明哲表示，現在有很多年輕人對韓有誤解，但韓沒背景，年輕時吃苦知道“人是英雄錢是膽”，所以他當選市長後，成立了青年局想給年輕人一個平台與機會。



另外針對最近蔡政府拒絕引渡條例一事，也批蔡說要捍衛主權，卻又自我捨棄主權，為的就是想透過反送中事件擷取政治利益。



最強菜飯林佳新也表示，現在民調都說韓落後蔡10幾趴，韓今天來到嘉義有這麼多人，但我相信蔡繞台灣10圈，在嘉義也不會像今天晚上自發性來這麼多人。大家都在等一個人，那個人就是韓國瑜！現在的抹黑打壓都無關緊要，我們要保持風度，等到投票那一天把票投出來，讓民進黨知道，我們都在這裡啦！



今晚適逢周日假期，嘉義市文化公園鄰近文化路夜市僅一街之隔，晚間的文化路夜市及公園都擠滿了人潮。