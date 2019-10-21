許其亮：冷戰熱戰貿易戰都沒有出路

中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮致辭（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月21日電（中評社報道組）第九屆北京香山論壇20日晚在北京舉行歡迎晚宴。中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮出席並致辭。



許其亮在致辭中表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，在這種大發展、大變革、大調整之下，亞太需要一個和平的環境，世界需要一個穩定的亞太，作為世界的經濟重心和發展引擎，亞太地區占世界人口的4成，貿易總量的5成，經濟總量的6成，可以說亞太穩，則世界穩，亞太興，則世界興。亞太穩定是對世界和平與發展的貢獻，我們都有責任維護亞太地區的和平穩定。



許其亮強調，和平穩定需要深化對話合作。歷史經驗反覆證明，如果走上對抗的道路，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰，都是沒有出路的，也不會有真正的贏家。國與國只有相互尊重，相向而行，多對話、少對抗；多理解、少誤解；多搭台、少拆台，就沒有解決不了的問題，沒有邁不過去的坎。



許其亮說，自2006年創辦以來，北京香山論壇始終堅守“開放、包容、互鑒、合作”理念，成為全球主要安全對話平台之一。以鄰為壑，難以獨善其身，平等合作才能互利共贏。在這裡只有對話，沒有對抗，堅持同舟共濟，互信互利，摒棄零和博弈、叢林法則，在和合之道中，推動構建人類命運共同體。



許其亮表示，中國始終維護以聯合國為核心的國際體系，始終支持和踐行多邊主義，始終高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。我們拿出了中國方案，習近平主席提出推動構建人類命運共同體的倡議。我們展現了中國擔當，始終堅持共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，擔當大國責任。我們貢獻了中國力量，為國際社會提供越來越多的公共安全產品。無論中國軍力如何發展，都是和平的力量、正義的力量。期待各國朋友在論壇期間暢所欲言，為促進亞太乃至世界的和平與安寧貢獻智慧和力量。



中央軍委委員、國務委員兼國防部長魏鳳和，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成出席。



（中評社報道組：郭至君 李娜 徐夢溪）

