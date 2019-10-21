第二屆海峽兩岸人文學論壇閉幕　達成三點倡議

閉幕式現場 中評社廈門10月21日電（記者 海涵）10月20日下午，中國社會科學院哲學研究所、中國社會科學院台港澳研究中心、廈門海滄台商投資區管委會在廈門海滄共同舉辦“第二屆海峽兩岸人文學論壇”閉幕。閉幕式上，主辦方提出了三點倡議，分別是弘揚中華優秀傳統文化，增進兩岸和平統一認同；共迎未來文化挑戰，共擔民族復興使命；凝聚共同人文理想，促進兩岸人文學融合發展。



“第二屆海峽兩岸人文學論壇代表圍繞“人文學的處境與兩岸人文學的融合發展”主題，就當今人文學的反思與未來願景、近現代閩台人文交流與閩台人文知識分子互動、人文學的共同關懷與兩岸人文學融合發展的新機遇等議題展開深入研討。



此次論壇的舉辦地廈門海滄台商投資區是閩台文化基因庫、兩岸交流橋頭堡，在保護、傳承和弘揚中華優秀傳統文化特別是閩台文化方面，做出了可貴的探索，積累了豐富的經驗，取得了很大的成效。此次會議上，與會代表一致贊同海滄成為“海峽兩岸人文學論壇”的長期舉辦地。



論壇的主辦方在閉幕式上提出了以下幾點倡議：



一、弘揚中華優秀傳統文化，增進兩岸和平統一認同。兩岸同屬一個中國，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。兩岸同胞要攜手傳承中華傳統文化，堅決反對和抵制“去中國化”各種行徑，不斷鞏固堅持“九二共識”、反對台獨的政治基礎，共同推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞國家認同、民族認同和文化認同，促進心靈契合。



二、共迎未來文化挑戰，共擔民族復興使命。民族復興、國家強盛是兩岸同胞共同的中國夢，面對百年未有之大變局，兩岸同胞需並肩同行，以中華優秀傳統文化的保護、繼承、弘揚、發展，共同應對未來文化挑戰和全球變局。兩岸同胞要攜手同心、守望相助，切實加大兩岸專家學者、青少年之間的交流交往，增進感情，凝聚共識，共謀兩岸發展前景，共擔民族復興責任，共享民族復興榮耀。



三、凝聚共同人文理想，促進兩岸人文學融合發展。兩岸人文交流是兩岸同胞情感的溝通和信任的傳遞。兩岸同胞要凝聚共同人文理想，加強兩岸人文對話，創新人文交流方式，夯實人文交流基礎，共同促進兩岸人文學融合發展，讓中華優秀傳統文化在世界文化交流中大放異彩，為推進人類文明進步，做出中華民族的偉大貢獻！