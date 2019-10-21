中評現場：第九屆北京香山論壇宴請八方來賓

國務委員兼國防部長魏鳳和上將出席了歡迎晚宴（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月20日電（中評社報道組）第九屆北京香山論壇20日晚在北京舉行歡迎晚宴。中共中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮出席並致辭，中國軍事科學學會會長楊學軍中將致歡迎辭。晚宴由中國國際戰略學會會長陳光軍少將主持。



中央軍委委員、國務委員兼國防部長魏鳳和，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成出席晚宴。



許其亮表示，自2006年創辦以來，北京香山論壇始終堅守“開放、包容、互鑒、合作”理念，成為全球主要安全對話平台之一。當今世界正經歷百年未有之大變局，在這種大發展、大變革、大調整之下，亞太需要一個和平的環境，世界需要一個穩定的亞太，和平穩定需要深化對話合作。



許其亮強調，中國始終維護以聯合國為核心的國際體系，始終支持和踐行多邊主義，始終高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。我們拿出了中國方案，習近平主席提出推動構建人類命運共同體的倡議。我們展現了中國擔當，始終堅持共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，擔當大國責任。我們貢獻了中國力量，為國際社會提供越來越多的公共安全產品。無論中國軍力如何發展，都是和平的力量、正義的力量。期待各國朋友在論壇期間暢所欲言，為促進亞太乃至世界的和平與安寧貢獻智慧和力量。



楊學軍表示，中國古語說，有朋自遠方來不亦樂乎，今天，68個國際和8個國際組織代表團以及各國知名政要、專家學者齊聚北京，共商安全合作大計，共謀維護和平的良策，作為論壇主辦方，我們倍感榮幸，願盡所能，為各位創造良好環境，提供周到保障。習近平主席在武漢會見時指出，歡迎大家參加即將舉行的第九屆北京香山論壇，希望大家群策群力，努力為維護世界和平貢獻智慧。我感到，無論是軍運會還是北京香山論壇都是交流互鑒的國際盛會，無論在武漢還是北京，大家都在為促進交流，維護和平貢獻力量，希望在大家共同努力下，本屆論壇一定取得圓滿成功。

