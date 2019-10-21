中評關注：韓國瑜連環拳能喚起不滿蔡的印象

蔡英文週末出席勞工後援會成立大會。（照片：蔡英文連任辦公室提供） 中評社台北10月21日電（記者 黃筱筠）國民黨2020參選人韓國瑜請假拼大選後，整個選舉能量動起來加上“國政”顧問團分進合擊，尤其專打蔡英文過去被質疑的政策，像是“一例一休”以及陸客縮減後觀光業的困境等議題，專打蔡英文政策的弱點，一旦喚起民眾去年11月24日對蔡政府反感的印象，蔡尋求連任將受到影響。



去年底九合一選舉，民進黨慘敗，後來因為香港事件以及一國兩制等議題，讓蔡英文“撿到槍”，今年初民調才從谷底開始攀升，加上網路上一連串“黑韓”事件，讓韓國瑜形象負面，這兩個因素導致蔡民調不斷攀升。否則短短幾個月時間內，蔡政府其實沒有提出什麼特別的政策，卻能從去年慘敗到現在有些民調支持度能超過五成。



去年11月24日之所以民進黨會跌得這麼慘，主要是蔡英文上任3年以來，大減軍公教退休奉，導致軍公教不滿；一例一休政策，因為薪資成本問題，企業幾乎都不讓員工加班，不只企業者抱怨，有些想加班的員工，當時也傳出不少不滿意見，尤其對中小企業衝擊最大；中國大陸縮減觀光客到台灣，雖然這並非蔡政府能左右，但觀光業者只看能否賺錢，至於觀光客怎麼來，他們認為是政府應該去思考的問題。



韓國瑜一邊從南到北造勢，拉抬聲勢鞏固支持者，一邊拋出蔡政府當時被批評的政策，對選民來說就是喚起當時不滿的記憶，至於韓國瑜怎麼做？選民目前可能也還無法思考這麼多，但只要不滿蔡的印象喚起，對於投票率就會有影響。



民進黨目前因為不分區提名委員會問題，派系鬥爭也大喇喇的上演，加上韓國瑜專拋蔡英文爭議施政打，雙重效果加乘之下，確實會讓中間選民或是淺綠的選民，對蔡政府以及民進黨失望，就算這些人不見得支持韓國瑜，但可能減少這些人走出來投票的動力。