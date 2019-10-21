韓國瑜嘉義市開講　上萬支持者熱情吶喊凍蒜

韓國瑜向民眾抱怨全部的名嘴與媒體都在監督他，不監督蔡英文，荒謬不荒謬？(中評社 高易伸攝) 中評社嘉義10月21日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜“傾聽之旅”20日晚間抵達嘉義市文化公園替黨籍“立委”選將傅大偉站台。韓8時40分抵達會場並從舞台後方進場，但熱情的群眾開始湧上前包圍韓國瑜，韓與隨扈便被熱情的民眾簇擁著進場，整個公園人潮也開始往舞台前進，韓彷彿是個大磁鐵，把現場民眾都吸往了舞台中央，會後主辦單位粗估1.5萬人到場。



嘉義市長黃敏惠擔任這場造勢晚會的主持人，黃強調，嘉義市從來沒有政治人物來到這裡會這麼滿！黃現場高呼“台灣安全、人民有錢”，現場1.5萬名群眾也跟著回應。現場介紹韓出場時，群眾再次陷入尖叫，汽笛聲、鼓掌聲不斷，凍蒜聲也響徹雲霄，主辦單位急忙呼籲大家“坐下、坐下”。



韓國瑜致詞首先感謝，嘉義市長黃敏惠及前台北縣長“虎哥”周錫瑋，並感謝嘉義市“立委”選將傅大偉。韓感謝表示，嘉義市人口約25萬，但今晚可能有四分之一的人都跑出來了。



韓國瑜要大家環顧四周看看大家的眼神，嘉義鄉親到這裡難道是想看一個又老又醜又禿，頭髮沒幾根的韓國瑜嗎？大家來這裡就是要找一個希望。嘉義是民主聖地，我們就了解是非對錯，我們來辯白了解善惡方向。做得好的政治人物就繼續，做不好的嘉義鄉親很清楚一定要讓他下台對不對？



韓對群眾說，2019年民主台灣神奇的事情發生了！請問一下今天的“總統”是誰？沒想到群眾高喊“韓國瑜”！韓笑說“不是不是”那是明年。現在的執政黨是民進黨，但全部名嘴、媒體都在監督這個又老又窮的韓國瑜荒謬不荒謬啊？這是台灣的價值嗎？台灣民主驕傲讓我們一點一滴失去驕傲，因為所有權力在蔡英文手上，卻不需要被監督，這是台灣價值嗎？



韓表示，這次嘉義鄉親要把腦袋天線打開，從小在打罵教育下的孩子會沒信心，過度寵愛的孩子會驕傲自大，一個不被監督的執政黨，就會驕傲自大、目無法紀、違法濫紀。



韓國瑜說，今天下午跟觀光產業座談，一個觀光產業至少影響30個行業，現在真的流眼淚。高雄遊覽車公會理事長原本128輛遊覽車現在只賣到剩一台，墾丁民宿業者三間全部收掉。台灣現在沒有一個行業對未來有信心啊！



韓最後向鄉親懇託，強調今天若得到人民支持，保證會用最謙虛的心，一定會苦民所苦，我們絕對不敢忘記所有選民對我們的託付。一定以人民為本，不會以權力為本，一定為民做牛做馬，一定不敢作威作福。



晚會最終就在“中華民國頌”的大合唱中落幕。