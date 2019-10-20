民眾黨區域“立委”提名　藍委：不如想像的強

中評社台北10月20日電／台灣民眾黨推出第二波區域“立委”參選人，國民黨評估，民眾黨參戰對民進黨影響較大；“立委”黃昭順則表示，目前看不出民眾黨提名有什麼特別的地方，並不如外界想像的強。



中央社報道，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺說，國民黨不會被民眾黨打亂，仍將維持原有藍綠對決的基調；文傳會主委程美華則表示，離最終登記時間還有段距離，一切都是未知數，目前國民黨就是管好自己、盡力輔選黨的參選人。



台灣民眾黨今天召開第二波“立委”提名記者會，由黨主席柯文哲在高雄公布10名2020大選區域“立委”參選人，範圍涵蓋北中南東，平均年齡不到45歲。



民眾黨在高雄第3選區（楠梓、左營區）推出莊貽量，將對上國、民兩黨現任“立委”黃昭順、劉世芳；高雄第8選區（前鎮、小港、旗津區）推出前國民黨黨代表敖博勝，挑戰民進黨“立委”賴瑞隆，及國民黨高雄市議員陳麗娜。



莊啟旺今天受訪表示，台北市長柯文哲的支持者多為年輕人，對柯文哲的支持能否轉嫁到台灣民眾黨“立委”參選人，還要再觀察。目前看來，民眾黨參戰對民進黨的影響比較大，且一般民眾對於民眾黨的參選人很陌生，僅有少數關心政治的民眾曉得。



莊啟旺評估，國民黨在高雄的“立委”選情不會被民眾黨的提名被打亂，還是會維持原來藍綠對決的基調。雖然民眾黨提名的敖博勝具有藍營背景，但敖博勝是左楠出身，但此次提名是在前鎮、小港及旗津地區，並非敖博勝熟悉的區域，能否發揮力量還要觀察。



陳麗娜表示，敖博勝雖然曾是藍營系統出身，但過去並未深耕選區，日前又被國民黨開除黨籍，對於爭取藍營選民的支持，有一定的難度，她的競選主軸還是會維持在藍綠對決上，會努力讓基層更了解她在當選後能為選區做出貢獻，就可以拉出與對手的差異性。

