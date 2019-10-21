郁慕明：1025台灣光復節庶民公審蔡英文

新黨將在25日辦庶民公審活動。（取自郁慕明臉書） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）新黨主席郁慕明在臉書發文表示，新黨將在25日台灣光復節於凱道前舉辦“庶民公審蔡英文，全民下架民進黨”活動，當天每個人都有權利上台，發出我們的控訴和怒吼，讓當權者心驚，讓蔡英文知道，她是我們的公僕，人民才是主人！



以下是郁慕明臉書全文：



10月25日台灣光復節晚，我們將在“總統府”前凱道上，搭起屬於庶民的公審台。



不分黨派、不分族群、不分世代，各行各業、東南西北的朋友們！當天，每個人都有權利上台，發出我們的控訴，發出我們的怒吼，讓當權者心驚，讓執政者膽寒！讓蔡英文知道，她是我們的公僕，人民才是主人！



四年前，因為人民的授權，蔡英文才能手握大權，全面執政，不可一世！今天，東廠橫行，妖風四起，所謂自由民主，只剩下“台獨”無法無天的自由，一切民進黨做主的民主！人民的民生幸福，更因她舔美仇中的政策，不但向下沉淪，而且陷入戰爭的陷阱......



庶民公審蔡英文，全民下架民進黨！10/25星期五，千軍萬馬，不見不散！



10/25（星期五）“總統府”前凱道 暫定流程：

18:00-19:30 #庶民公審蔡英文（庶民上台控訴）



19:30-21:00 #全民下架民進黨（安排講者開嗆）