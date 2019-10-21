桃園媽祖昇天祭　馬祖三巨頭跨海來參與

桃園市長鄭文燦(右二)、連江縣長劉增應（右一）一起出席在桃園舉行的媽祖昇天祭。（照片：桃園市政府提供） 中評社桃園10月21日電（記者 黃文杰）2019媽祖文化暨馬祖美食祭20日在桃園文昌公園舉行，除了在地的民進黨桃園市長鄭文燦出席，中國國民黨連江縣長劉增應、連江縣議會議長張永江、國民黨“立委”陳雪生等“馬祖三巨頭”都跨海來桃園出席盛會。馬祖如此重視桃園媽祖文化活動，在於住在桃園馬祖人多達5萬人，比馬祖本島1萬2千人多上4倍多。



媽祖信仰盛行於台閩地區沿海，也普及於台灣民間。相傳媽祖在馬祖昇天得道，全球唯一供奉媽祖衣冠塚的馬祖南竿天后宮，於每年在媽祖得道的農曆九月初九舉辦“媽祖昇天祭”，成為馬祖最重要的宗教文化活動。



桃園市與馬祖是姐妹縣市，2015年起，桃園市政府以“媽祖昇天祭”做為雙方交流，讓宗教文化成為連繫的橋樑，雙方也簽署“桃園連江交流合作備忘錄”訂定各項交流事項。



鄭文燦表示，桃園已是馬祖鄉親第二個故鄉，居住在桃園的馬祖鄉親約有5萬人，也一併帶來馬祖的信仰與文化活動，八德大湳公園“閩臺宮”，主要供奉媽祖娘娘，“龍山寺”主神為五靈公，2間廟皆為重要的馬祖信仰中心，保存馬祖特有文化，可顯現八德與馬祖的關係極為緊密。



媽祖昇天祭活動多舉辦於農曆9月，源自於媽祖在農曆9月9日羽化昇天得道，蔡英文今年10月7日飛到馬祖，出席媽祖昇天祭活動，事實上，鄭文燦在第一任桃園市長，陪桃園馬祖鄉親返回馬祖出席當地媽祖昇天祭，市府每年也在桃園舉辦馬祖海洋文化祭，搭配馬祖美食競賽、馬祖文化體驗活動、馬祖特色風燈舞、鼓板樂等活動，體驗精彩的馬祖文化。



連江縣長劉增應這次來桃園，除了出席2019全運會開幕，更重視在桃園舉行的媽祖昇天祭，他跟鄭文燦都是五星縣市長的“常客”，2016年起，劉增應第四度坐上5星寶座，滿意度達87．3％，是22縣市之冠，鄭文燦2017年起，連續三度奪5星，今年滿意度和施政分數都是六都最高，居22縣市榜眼。



對於離島馬祖的重要性，鄭文燦多次強調“台澎金馬是命運共同體”，曾經的戰地前線，不僅為台灣提供了安全保障，也保留不少戰地遺址，包括八八坑道、北海坑道，同時當地也具備閩東文化與離島生態，例如神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗多於馬祖現蹤，大坵島的梅花鹿也是重要的生態觀光資源。在此也鼓勵市民朋友有機會前往馬祖旅遊，感受馬祖魅力。



距離大選剩下不到三個月，藍綠“立委”參選人都到場，包括無黨籍趙正宇及國民黨陳學聖都來爭取在桃園的馬祖鄉親支持，遠從馬祖來、藍營拼連任的陳雪生也到場，一個在桃園媽祖昇天祭文化活動，同時看到兩位五星縣市長同台，加上三位“立委”同時出席，顯示藍綠都高度重視在桃園的馬祖鄉親，爭取認同。