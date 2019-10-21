姚雲竹：中美應在競爭中尋求共存

軍事科學學會高級顧問姚雲竹（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月21日電（中評社報道組）第九屆北京香山論壇於今天上午9時開幕。昨天下午，論壇在北京國際會議中心首次舉辦“名家對話會”，軍事科學學會高級顧問姚雲竹少將參會後接受媒體採訪時表示，中美競爭肯定會存在，而且會長期存在下去，但是競爭的目的不是為了打敗誰，而是要尋求一個共存的方式。



對於中美關係，姚雲竹表示，競爭是處於目前中美關係的主導地位，現在有許多討論談到會不會像美蘇冷戰一樣？大國競爭歷史上從來都有，中美關係與過去有何不一樣呢？其實中美競爭和美蘇之間的競爭，以及其他大國競爭都不一樣，中美兩國有很多高度融合的利益，比如經濟貿易、人文交流、國際事務合作等，有著很多共同的利益。中美之間有一方想要追求完全的勝利是很難的，這也不是一個最好的路徑，我們應該追求的是共同發展和共同進化。



姚雲竹看到在當天下午的討論中嘉賓對中美關係發展都比較悲觀，她表示自己現在對中美關係走向，反而有一點點樂觀。因為如果當所有人都覺得悲觀，都看到了困難和問題，那麼大家就會有一個意願說“我們不能這樣走下去了，我們要想辦法解決這些困難，我們要想辦法阻止事情朝更壞的方向發展。”姚雲竹認為，這種努力的結果就會使形勢變好。



當天的“名家對話會”主要關注了大國競爭、國際體系變化、中美關係等當前國際安全形勢重大熱點問題。姚雲竹接受採訪時對記者說，大國關係的變化將對未來安全形勢產生非常深遠的影響，但這種影響具體是什麼，還有很大的不確定性。值得注意的是，新技術的發展給人類生活帶來各種各樣的方便的同時在改變人類生活，也孕育著一些風險。這個風險主要來自一方面是其脆弱性，以及易於攻擊；另一方面對技術的運用等，目前還沒有形成一種國際規範。此外，當前國際軍控形勢惡化的速度比較快，主要是美國不斷退群、退約，使得冷戰時期逐步建立起來的一些軍控和裁軍體系，正在一點點的崩盤。



（中評社報道組：李娜 郭至君 徐夢溪）

