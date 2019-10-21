中評關注：郭台銘鯨吞蠶食　國民黨不緊張？

成為郭家軍的黃韻涵，在郭台銘高雄感恩見面會上揮舞大旗。（照片：郭台銘辦公室） 中評社高雄10月21日電（記者 蔣繼平）鴻海創辦人郭台銘20日在高雄舉辦感恩見面會，同時宣布第二位“郭家軍”、中國國民黨高雄市第二選舉區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭）“立委”參選人黃韻涵。黃韻涵和母親高雄市副議長陸淑美都屬於前“立法院長”王金平的白派人馬，看似正常接受站台，長遠來看若能挺進“國會”，究竟是聽國民黨的？還是聽郭台銘的？此例一開，是否會對國民黨產生不良影響，值得討論。



特別是黃韻涵昨日站在台上揮舞郭家軍的大旗，黃的母親陸淑美、高雄農會理事長蕭漢俊、國民黨籍市議員曾俊傑、吳利成、曾麗燕等人也替黃站台，是否也意謂高雄白派已變成郭家軍？



獲郭台銘力挺為“郭家軍”，黃韻涵20日晚間發聲明指出，大選部分唯一支持國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，這一點無庸置疑，她也是被國民黨提名的候選人，這一點不容懷疑，民主選舉就是看誰選票多，當然努力爭取各方支持。



黃韻涵也指出，韓國瑜市長也說過郭台銘董事長好的政見會納入，吳敦義黨主席也說歡迎郭台銘董事長替藍營候選人站台，爭取最大勝利果實；她很榮幸能獲得世界知名企業家支持，推動好的政見，為高雄、為“中華民國”更好。



郭陣營和韓陣營尚未達成和解共識，郭粉、韓粉初選後仍各自對立，不只韓粉不滿陸淑美在初選時倒戈挺郭，郭粉也仍然喊著“非郭不投”，雙方敵意未減低。黃韻涵願意加入郭家軍，應該是希望向兩方粉絲討好，極大化爭取選票。



雖然黃韻涵認為加入郭家軍並無不妥，郭台銘現是無黨籍，郭站台並不排斥她的身分，也和支持韓國瑜並不衝突。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺受訪時也認為，接受無黨籍人士站台，這樣確實不會衝突，且郭也沒有繼續參選2020。



但黃韻涵加入郭家軍已經在韓粉圈子裡引起討論，也被質疑到底選上後進到“國會”要聽誰的？尤其郭台銘已經公開喊政黨票可投給台灣民眾黨，若黃韻涵此例可開，未來引發效尤，難保不會對國民黨有影響。



