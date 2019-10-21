吳心伯答中評：明年可能是台灣問題的危機年

中國復旦大學國際問題研究院院長吳心伯20日出席第九屆北京香山論壇，期間接受中評社專訪。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月21日電（記者 徐夢溪）復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受中評社專訪表示，2020年對台灣問題來講可能是一個危機之年。如果蔡英文繼續連任，並且美國繼續推出加強美台關係的舉措，會引起大陸的強烈反彈，可能會引發嚴峻的台海危機。



吳心伯於20日出席第九屆北京香山論壇，期間接受專訪做出上述表述。



吳心伯說：“明年對台灣問題來講可能是一個危機之年。”這一方面是由於台灣島內選舉，目前看來蔡英文連任的可能性較大，另一方面是明年美國可能在今年的基礎上，從外交、軍事、經濟的層面推出更多加強美台關係的措施，這一定會引起中國大陸的強烈反彈。對比今年大陸希望在美台關係上保持克制，吳心伯表示，這是因為大陸不希望做出強烈反應後，反倒幫助蔡英文，“但是如果蔡英文明年獲得連任，美國還是這麼做，我們的反應就跟今年不一樣了”。他說：“可能就是一場或者甚至是幾場嚴峻的台海危機”。



吳心伯認為，中國做出這種強烈反應當然會引起中美關係的進一步的動蕩，但是從長遠來講中國不得不這麼做，因為一方面蔡英文會繼續推進“台獨”議程，如果美國和台灣越走越近，相當於台灣和美國兩方面都在挑戰台灣問題的基礎。“所以對我們來講中美關係當然重要，但是台灣問題更重要是這個原因。”



近來國際上有關於中美會不會脫鈎的爭論，對此，吳心伯認為，中美關係不可能全面脫鈎，但某些領域的交流和聯繫在減少，包括在技術領域、人文交流，甚至在投資領域，這兩年數字也在下降，所以實際上這些脫鈎已經發生了。



他指出，即便民主黨上台，在人文交流領域會有所放鬆，但在高科技領域和投資領域的大趨勢是在收緊的。中美的經貿投資和技術關係在經歷一個再平衡，在重新調整，美國認為過去的那種關係給中國提供了太多的機會，所以現在要加大限制，通過這個辦法來放慢中國經濟增長的速度，在這一點上民主黨和共和黨是有共識的，這是一個戰略上的考慮。



“現在中美之間最重要的是處理好台灣問題和南海問題。”吳心伯強調，南海問題上每天都有發生衝突的危險。美國的軍艦飛機過來，中國當然要進行必要的攔截，這本身就構成了不斷衝突的可能。只要美國繼續採取這種挑釁性的軍事行動，南海問題很有可能會因為一次小摩擦快速升級，尤其是當前中美兩國民意都容易升溫。



吳心伯在採訪中重申，台灣問題和南海問題是真正有可能導致軍事衝突的問題。所以這兩個問題如果處理不好，就談不上中美合作來處理別的問題，比如朝鮮半島問題其他問題。

