澳專家答中評：中美經濟不可能脫鈎

澳大利亞麥考瑞大學教授季北慈（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月22日電（記者 郭至君）澳大利亞麥考瑞大學教授季北慈在第九屆北京香山論壇上回答了中評社的提問。中評社記者詢問其有關中美可能正在部分脫鈎的問題，季北慈肯定的說，“脫鈎”不是一個正確的形容詞。



季北慈說，事實上中美關係比“脫鈎”要複雜得多。“我認為，在美國有非常強大的選民和聲音，不僅是在華爾街，而且在美國中部，他們希望看到繼續與中國建立建設性的經濟關係，因為這可以為他們帶來好處。不過確實有人認為有一種脫鈎，或者至少是努力縮小或限制兩國之間可能發生的合作類型，特別是在這些更敏感和軍事相關的技術方面。但這種說法也毫無新意。現在的新技術，像人工智能、納米技術、生物工程、量子力學，所有這些科學技術領域都越來越具有軍事意義，因此，這些技術在某種程度上被視為對國家權力和軍事現代化進程很重要。我想我們將看到一種努力，即嘗試在美國和中國之間建立一些防火牆。”



我們正在討論的是六千億美元的貿易關係，即使不討論投資的（密切）程度，兩個國家彼此擁有。這不僅僅是雙邊問題，國際經濟的運作方式是通過第三方，如物流鏈、供應鏈等涉及除美國以外的第三方、第四方和第五方…所以，我認為，兩國融合和相互依賴的程度相當、相當強大。



季北慈也談到台灣2020大選，他表示，在台灣，大陸語境下的的一國兩制或完全統一是完全不可接受的政治氣氛正在穩步發展。所以他認為雙方今天的距離，甚至比十年前說的還要遠。蔡英文如果再次贏得了選舉，則會加速這種遠離。那麼大陸方面則會承受更大的壓力，所以我認為政治上應該有一些措施來阻止我所說的——在大陸和台灣之間發生關係的惡化。2021年或2022年兩岸可能會非常困難。



至於對國民黨籍總統候選人韓國瑜的看法，季北慈說，我並沒有時刻密切關注（選情），但根據目前的民意調查，離選舉只有兩三個月的時間，他似乎不太可能獲勝。我認為，台灣的情緒，特別是兩岸關係方面，正越來越朝著有利於民進黨立場的方向發展。