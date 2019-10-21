“十四五”京津冀協同發展面臨新形勢新任務

展望未來，“十四五”時期京津冀協同發展需要積極應對新的環境變化。 中評社北京10月21日電／過去的五年，京津冀協同發展從頂層設計走向實踐操作，實際效果看得見、摸得著。這也為中國區域協調發展積累了一些寶貴的經驗：



北京日報發表中國社會科學院副院長蔡昉文章表示，一是堅持黨對京津冀協同發展的領導，充分發揮我們國家的政治優勢和制度優勢，強化各級政府的責任。二是堅持用新發展理念引領京津冀協同發展，遵循先易後難的思路，建立協同發展機制，大力推動北京非首都功能疏解，深入推進京津冀三地產業轉移、環境保護、交通一體化、科技創新等領域合作，著力解決教育醫療、大氣污染等百姓比較關心、影響切身利益的問題。三是打破行政分割，大力破除制約協同發展的行政壁壘和體制機制障礙，明顯降低要素流動、協同創新等方面的制度性交易成本，建立促進產業轉移協作、生態環境協同治理等方面的激勵機制。



文章分析，展望未來，“十四五”時期京津冀協同發展需要積極應對新的環境變化。這些變化主要體現在以下幾個方面：



“十四五”時期中國產業結構將發生質的變化，工業發展將從注重規模和體系完整性向注重質量和基礎能力轉變，現代服務業繼續保持快速發展勢頭，勢必影響了京津冀協同發展產業升級轉移的進度、內容和形式。



中國將繼續深入推進區域協調發展戰略，建立更加高效的區域協調發展機制，區域政策將從地區導向轉變為地區導向和流動要素導向相結合。同時，區域協調發展戰略堅持以人民為中心，更加聚焦於基本公共服務均等化、基礎設施通達程度比較均衡和人民生活水平大致相當等三大基本目標。因而，京津冀協同發展應該為此提供更多可複制、可推廣的經驗做法。



城市群一體化發展將重塑全國區域發展版圖，中國將形成以城市群為依托的多極化增長新格局，促進集聚、消除分割和縮短距離成為城市群一體化發展的重要方向，京津冀和長三角、粵港澳大灣區將加快建成具有國際影響力和全球競爭力的世界級城市群。



基於這些新變化，“十四五”時期京津冀協同發展將在北京非首都功能疏解、交通一體化、產業升級轉移、生態環境保護、協同創新、基本公共服務提升、體制改革、區域治理等方面面臨一些新的任務。



文章提出，新任務需要新思路。“十四五”京津冀協同發展的新思路可以從以下幾個方面入手：



一是疏解北京非首都功能要用“推—引”結合的思路。二是互聯互通的基礎設施要用企業統一開發運營的思路。三是推動產業升級轉移要用開放協作的思路。四是生態環境保護要用立體治理、山海統籌的思路。五是北京科技創新成果向津冀就近轉移轉化要用協同創新體制改革的思路。六是推動京津優質公共服務向河北輻射擴散要用“互聯網+”的思路。七是全面深入推進體制機制改革要用分類對待、梳理比對和循序推進的思路。八是建立長期相對穩定的區域治理機制要用機構改革的思路。







