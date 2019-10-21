以更有力減負舉措增強製造業活力

中評社北京10月21日電／國務院總理李克強16日主持召開國務院常務會議，聽取今年減稅降費政策實施匯報，要求確保為企業減負擔、為發展增動能。下一步，要落實落細減稅降費政策，確保製造業等主要行業稅負明顯降低、建築業和交通運輸業等行業稅負有所降低、其他行業稅負只減不增。聚焦鼓勵創業創新，研究對製造業重點行業加大研發費用加計扣除比例，增強發展內生動力和後勁。



網民認為，本次會議強調重點降低製造業負擔，體現了中央對實體經濟、對製造業的重視和支持。更大力度落實對製造業重點行業減稅降費，有利於減輕企業負擔，鼓勵創新研發活動，推動製造業走轉型升級的高質量發展之路。



網民“王煜”表示，著眼“放水養魚”，今年政府提出了多項減稅降費措施，前8個月全國減稅降費1.5萬多億元，大幅降低了企業負擔，提升了企業家做好、做實、做強實體經濟的信心。在增值稅改革中，製造業一直是減稅規模最大、受益最為明顯的行業。製造業享受的減稅紅利，還將通過價格機制由產業鏈條層層傳遞，讓更多的行業受益。



網民“李旭紅”表示，減稅力度加大，能進一步減輕企業負擔，增加企業利潤。而加大研發費用加計扣除比例，則鼓勵企業加大研發費用支出，增強企業成長力，推動企業轉型升級。政策聚焦在製造業重點行業，旨在促進重點行業的提質增效，獲得更多自主知識產權、更領先的技術，來增強我國製造業整體實力。



網民“陽光”認為，推動中國製造業爬坡過坎實現高質量發展，除了減稅降費為企業減負，還應多措並舉為企業助力。頂層設計方面，深入推進全面深化改革，破除機制性障礙，大力營造製造業高質量發展的有利氛圍；政策引導方面，積極支持製造業通過數字化、網絡化、智能化，明顯提升競爭能力；金融服務方面，著力提高金融服務供給水平，為製造業特別是先進製造業送上“及時雨”。



來源:經濟參考報 作者：明航

