中國社會也該有自己的“雪莉法”

中評社北京10月21日電／這幾天，幾乎所有人都被韓國明星雪莉之死刷屏了。雖然諸多證據指向她系因嚴重抑鬱症而自殺，但大多數人都認定這一切與她生前長期遭受網絡暴力不無關係，韓國社會更在積極推動“雪莉法”的設立，以便打擊和禁絕網絡上惡意攻擊帶給人們和社會的傷害。



看到這裡，筆者想說，中國社會或許也時候有一部類似的法案出台了，畢竟“網絡暴力”也讓中國社會和網民深受其害。就說眼下吧，很多人一面在感嘆雪莉被網絡暴力逼上絕路，一面卻又在對旁人施以網絡暴力。比如女演員熱依扎就因為就此事發了條微博，而被人質疑“蹭熱度”，甚至於罵上了熱搜，雙方準備對簿公堂。而不久前老藝術家潘長江被某“小鮮肉”粉絲圍攻的事，相信很多人也記憶猶新。看到了嗎？名人尚且屢屢淪為網絡暴力的犧牲品，何況普通網民？



上網這麼多年，試問有誰沒被別人辱罵過？有誰沒被惡毒攻擊氣得七竅生煙過？有誰沒被動輒出現的“人肉搜索”嚇得雙股戰戰？與此同時，若捫心自問，恐怕也很少有人敢拍著胸脯說自己沒有參與過任何一次針對別人的網絡暴力吧？一方面，人人都在被網絡暴力所困擾和侵害，一方面又有很多人自覺不自覺地採用網絡暴力攻擊他人，最尷尬和苦惱的事也莫過於此了吧？



可以說，正是因為缺少足夠的懲罰和震懾，有些人才總覺得可以肆意妄為，仿佛在網絡上惡毒攻擊別人不用負任何責任。哪怕有些網站和平台有相應的管理規定，最多也不過是封禁帳號之類，這對於攻擊者而言根本就是撓癢癢，隨手註冊個新賬號就又可以卷土重來。



而我們雖然也陸續出台了一系列的政策和規定來進行打擊和管控，讓一些人受到了制裁和懲戒，但實話實說，與層出不窮的網絡暴力事件比起來，付出相應代價的人實在是比例不算高。因此某些人才總是抱著“法不責眾”的心態，或者是心存僥幸覺得“天雷”劈不中自己，致使網絡暴力屢屢如炸彈一樣爆響，傷害那些無辜的人。



時至今日我們都應該明白，面對網絡暴力單靠道德說教肯定是沒有什麼作用的。必須以法律法規築起高壓電網，讓濫用網絡暴力者付出他們無法承受的代價，讓傷害別人者受到應有的懲罰。畢竟我們誰也不希望自己將來步雪莉的後塵，對不對？



來源：東方網 作者：王羨古

