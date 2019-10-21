美歐補貼之爭凸顯多邊體制重要性

中評社北京10月21日電／近日，美歐貿易關係再度緊張升溫。本月初，瀕臨癱瘓的世界貿易組織(WTO)仲裁機構就美歐航空業補貼之爭作出了有利美方的初步裁決。當地時間14日，WTO正式授權美國對英國、法國、德國、西班牙四國以及歐盟徵收每年額度高達約75億美元的懲罰性關稅，引發了歐盟方面的強烈反彈。



值得注意的是，雖然此前美國政府對現行WTO仲裁機制頗為不滿，頻頻阻撓WTO仲裁機構人事變動，但還是在多邊貿易體制框架保護下成為本次仲裁結果的最大受益者。



美歐雙方圍繞航空業補貼的爭端已經持續了10餘年。2000年前後，隨著歐洲空中客車飛機製造公司生產的A320、A330、A340等系列型號客機在全球民用航空市場迅速走俏，波音等美國飛機製造公司的傳統市場占比份額受到了明顯衝擊。為此，美方於2004年單方面撕毀了此前與歐盟簽訂的民用航空補貼協議，開始在WTO框架下與歐盟“對簿公堂”，揭開了雙方曠日持久的航空業補貼之爭。



在隨後10餘年內，美方不斷擴大申訴範圍與內容，指責歐盟在空客公司研發製造A380、A350等新一代遠程寬體客機過程中，投入了巨額低息貸款與補貼。美方認為，歐盟為空客公司謀得了“不正當競爭優勢”，並由此對美國經濟造成了巨大損害。



今年以來，美歐貿易談判籌備進程可謂“步履蹣跚”，雙方不斷在農業、航空業、汽車業等敏感領域產生摩擦。眼下，距美方此前宣布對歐加征汽車關稅的限期已不到一個月，在歐盟疲於英國脫歐、歐盟機構領導層換屆等內部事務之際，擅長在貿易談判中採取“極限施壓”手段的美國，不失時機地打出了“航空補貼牌”。



近日，繼WTO判決美國在起訴歐盟補貼空客公司一案中最終獲勝，允許美國向價值約75億美元的歐盟商品及服務徵稅後，美國貿易代表辦公室立刻宣布，將於10月18日起，對產自英國、法國、德國和西班牙的飛機、服裝、機械、奶酪、橄欖油、冷凍肉等產品加征10%至25%不等的關稅。據了解，上述裁決結果也是WTO歷史上金額最高的終裁判罰。



正如業界所預期，歐盟方面在相關裁決結果出爐後反彈強烈。在美國總統特朗普公開表態該結果是“美方的重大勝利”後，歐盟委員會指出，美方同樣對波音客機的研發製造過程提供了補貼，同時美方亦無法提供直接證據證明，歐方對空客補貼損害了波音客機的銷售。此外，歐盟還宣布，未來將繼續在WTO內針對美方的補貼行為提出反訴。



觀察人士普遍認為，在當前全球經濟增長整體乏力的大環境下，民用航空業是為數不多的增長亮點，也是各航空業大國激烈競爭博弈的重要“陣地”。預計未來美歐圍繞航空業補貼“剪不斷，理還亂”的貿易糾紛還將持續一段時間。同時，在巨額商業利益面前，擅長以關稅壁壘攫利的美國政府接下來估計還會頻頻向“盟友”在多個領域施壓。



略帶諷刺意味的是，儘管強調“美國優先”的特朗普政府始終對包括WTO在內的多邊體制存在不信任和抵制情緒，但在此次美歐航空業補貼糾紛中，正是搖搖欲墜的WTO仲裁機構讓美方官員體會到了“報官有門”的感覺。



美方有關保護自身企業利益的訴求，被一個此前“瞧不上”的多邊機構受理調查，不知是否會讓那些極力主張“美國優先”、脫鈎多邊體系的一些美國人更加清醒一些。



在全球化高度發展的今天，公平合理的多邊平台是各國主張合理訴求，捍衛自身利益的最佳場所。特別是在構建新型國際合作關係進程中，各國只有堅持開放合作，道路才能越走越寬。



來源：經濟日報 作者：陳 博

