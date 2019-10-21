加強科技合作，築基人類命運共同體

中評社北京10月21日電／首屆世界科技與發展論壇16日在北京召開。國家主席習近平向大會致賀信。習近平主席在賀信中強調，中國一貫秉持開放合作，堅持把聯合國可持續發展議程同本國發展戰略和國情有機結合，努力實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的發展。希望論壇促進各國科學家、教育家、企業家攜手合作，凝聚共識，交流思想，深化合作，為推動構建人類命運共同體貢獻智慧和力量。



抓創新就是抓發展，謀創新就是謀未來。當前，新一輪科技革命和產業變革不斷推進，科技同經濟、社會、文化、生態深入協同發展，對人類文明演進和全球治理體系發展產生深刻影響。統計數據顯示，2018年我國R&D經費投入總量為19677.9億元，已連續3年保持兩位數增速，延續了“十三五”以來較快增長勢頭。R&D經費投入的增加，堪為中國科技進步和國家競爭力提升的體現。



原始創新能力提升，自主創新步伐堅定。新中國成立70年來，創新精神已經深深地刻入了中華民族的靈魂。“嫦娥”探月、“北斗”組網、“鯤龍”擊水……近年來，重大科技成果不斷湧現，聚合起了創新發展的澎湃動力。2018年創新驅動指數已經高達174.4，比上年大幅增長21.8%。從“互聯網+”到“智能+”，創新正在架起新舊動能轉換的橋梁，引領著古老的中國邁向嶄新時代。



科技進步日新月異，“中國貢獻”有目共睹。2016年，中國已經成為全球最大可再生能源生產和消費國，貢獻了全球可再生能源產量增長的40%以上。當前，新的消費模式、消費方式等加速新技術應用，也使中國在移動支付等領域成為了全球創新的先行者。世界最大的研究人員隊伍，發明專利申請和授權最多的國家，最大的知識產權費用淨支出國……中國為推動科技進步所作的努力有目共睹。



深化國際科技交流合作，深度參與全球科技治理。習近平主席明確指出：以科技創新推動可持續發展成為破解各國關心的一些重要全球性問題的必由之路。聚四海之氣、借八方之力，改革開放以來，中國在加大經濟對外開放的同時，也把加強國際科技合作作為發展的一項重要任務。秉持著開放合作的姿態，當前中國的國際科技合作也已經形成了全方位、多層次、寬領域的合作局面。



科學技術是第一生產力，創新是引領發展的第一動力。經過70年發展，當前我國科技創新水平加速邁向國際第一方陣，進入“三跑並存”、領跑並跑日益增多的歷史性新階段，主要創新指標進入世界前列，已成具有全球影響力的科技大國。借助世界科技與發展論壇，凝聚共識，交流思想，深化合作，在引領中國經濟高質量發展同時，相信也必能為推動構建人類命運共同體貢獻更多“中國力量”。



來源：中國網 作者：秦風

