擘畫網絡空間命運共同體新願景

中評社北京10月21日電／近日，世界互聯網大會組委會發布《攜手構建網絡空間命運共同體》概念文件。文件闡述了“構建網絡空間命運共同體”理念的時代背景、基本原則、實踐路徑和治理架構。



中國網發表時事評論員鄧海建文章表示，人間煙火，多維網絡。2019年的世界——人工智能、5G、開源芯片等持續火爆，產業數字化、金融科技、工業互聯網等高度聚焦，網絡空間數據治理、網絡空間國際規則等備受關注……“百年未有之大變局”的世界，在互聯網+的魔法之下，呈現出生機勃然的色彩。互聯網是世界的，互聯網是你我的，在唇齒相依的“網絡空間命運共同體”之上，方有互聯互通、方有共享共治。



時光漫溯至2015年12月16日，第二屆世界互聯網大會在浙江烏鎮開幕。國家主席習近平出席開幕式並發表主旨演講，強調互聯網是人類的共同家園，各國應該共同構建網絡空間命運共同體，為開創人類發展更加美好的未來助力。其間，習近平主席深入闡釋了互聯網發展治理“四項原則”“五點主張”，得到國際社會廣泛關注和普遍認同，成為世界互聯網大會永久主題。



智者一呼，從者雲集。“網絡空間命運共同體”概念自提出以來，備受全球各界人士關注。正如學者所言：從共識和理念層面，到硬件和技術層面，再到數據和標準層面，直至政治經濟和文化層面，這一理念為中國和全球的文化、經濟及社會發展帶來了機遇和創新驅動力。



文章指出，今天，世界互聯網大會組委會發布《攜手構建網絡空間命運共同體》概念文件。這一文件，閃耀著兩重正向價值：



一則，它是對“網絡空間命運共同體”理念必要性、重要性的再認識。知所從來，思所將往。認清網絡空間霸權主義、強權政治的存在，看到保護主義、單邊主義的抬頭，正視不同國家和地區之間數字鴻溝的拉大，乃至世界範圍內侵犯個人隱私、網絡恐怖主義等違法犯罪行為之頻繁，我們便會對“命運共同體”認知更為感同身受。利用好、發展好、治理好互聯網，不是一個國家、一個地區的“私事”，而應該是人類命運休戚與共的公共事務。從這個意義上說，“概念文件”是基於歷史責任與共同命運的宣言書、倡議書。



二則，它是對“網絡空間命運共同體”理念的系統性、理論性、科學性闡述。概念的內涵與外延，理論的深度與廣度，在“概念文件”中得到了最好的回答。各國人民在網絡空間互為彼此，國際社會唯有加強溝通、擴大共識、深化合作，堅持共商共建共享的全球治理觀，堅持全球事務由各國人民商量著辦，才能讓互聯網發展成果更好造福人類。這中間的邏輯因果，集中體現在“網絡空間命運共同體”理念的認識與實踐上。某種意義上說，它是網絡治理的世界觀、亦是網絡發展的方法論——既反映了國際社會的共同期待，亦展示著推動全球互聯網發展治理的中國智慧、中國方案。



新時代因網而興，新征程因網而利。以大國責任共謀發展福祉，以群體擔當共迎安全挑戰，把網絡空間建設成造福全人類的發展共同體、安全共同體、責任共同體、利益共同體——擘畫網絡空間命運共同體新願景的“概念文件”，注定會於浩蕩歷史上閃耀著前瞻之光、戰略之光。



