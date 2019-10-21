創業板如何“再出發”？

中評社北京10月21日電／在創業板迎來十周歲生日之際，需要盤點其發展經驗，找出相應不足，使其在服務創新型、成長型科技企業方面發揮更大作用。除備受關注的註冊制實施試點之外，強化優勝劣汰機制，提高上市公司質量，也是創業板改革發展的重要問題。



經濟日報發表證券日報副總編輯董少鵬文章表示，資本市場存在的意義，最根本的是優化資源配置，提高全要素生產效率，支持實體經濟更好發展。各市場板塊雖有各自基本定位，但在市場化選擇企業、市場化淘汰企業、完善信息披露制度、壓實市場主體責任、依法懲處違法違規行為等方面是一致的。今年7月份科創板開市，既是為了補上服務科創企業這個市場短板，更是為了在制度建設上實現突破，並把成熟的經驗推廣到全市場。創業板作為服務創新型、成長型科技企業的板塊，10年來取得了很大成績，特別是在投資者適當性管理上取得了寶貴經驗。在此基礎上，創業板在提升信息披露水平、強化優勝劣汰機制、提高融資和併購重組效率等方面，可以更進一步。



文章提出，創業板要抓住新一輪資本市場深化改革的契機，把市場迫切需要的制度供給補上去。



一是應對增量企業上市實施註冊制。科創板試點註冊制以來，流程模式已比較成熟，市場反應良好。創業板可率先借鑒這一經驗，對擬上市企業實施註冊制。註冊制的核心是強化信息披露，壓實發行人和中介機構的信息披露責任，對說假話者給予懲處，把真實的上市公司呈現給投資者。註冊制對提高中小創新型、成長型科技企業的融資效率，搶抓發展機會十分重要。同時，創業板還可以優化上市門檻，探索降低財務指標要求、取消盈利指標要求、擴大覆蓋面，為更多具有行業競爭力但急需資本支持的創新型、成長型科技企業提供融資發展空間。



二是應對存量企業優化重組，提高整體質量。創業板運行十年來，部分企業因行業周期變化、經營管理跟不上、技術更新緩慢等原因，在市場競爭中處於劣勢，持續發展遇到阻礙；還有少數企業喪失了持續經營能力。對於前者，應當通過政策調整，完善創業板公司併購重組機制，支持符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市。對於喪失持續經營能力卻又無法重組的公司和嚴重違法的公司，觸發退市條件的，要依法實行退市。應簡化退市程序，縮短退市周期。



三是應加大違法違規和失信成本，提升市場誠信水平。為配合科創板建設，今年7月份，八部門聯合發布了《關於在科創板註冊制試點中對相關市場主體加強監管信息共享完善失信聯合懲戒機制的意見》。這對創業板也具有指導借鑒意義。根據該意見，主要懲戒的失信對象不僅包括發行主體法定代表人和公司董監高，還包括負有盡職調查責任、為發行人服務的中介機構相關負責人。也就是說，各類責任主體一旦觸發違法違規，就會“迎來”多部門同時介入，聯合行動，顯著提高了違規成本。



四是應完善與其他板塊的協力合作機制。發展多層次資本市場是一個歷史過程，需要根據實踐得出的經驗教訓不斷改革完善。科創板定位為主要服務於符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業。創業板應在延續原有服務創新型、成長型科技企業定位基礎上，擴大覆蓋面，提高包容度。創業板和科創板是相互協調、相互促進關係，其他不同層次資本市場肩負的任務也各有側重，但同時也是相互聯繫、相互依托的。應完善與其他板塊的協力合作機制，完成好服務企業持續成長這一共同任務。

