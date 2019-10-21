增加土地供應是香港樓市的良藥

中評社北京10月21日電／10月16日，香港特別行政區行政長官林鄭月娥發表任內第三份施政報告，承諾將在未來三年裡向低收入家庭提供1萬個單位的過渡性房屋項目，同時增加土地供應，以疏解市場壓力。特區政府送來的這個大禮包當即在資本市場得到正向反饋，當日港股全線飄紅，尤以本地房企漲幅居高。



每日經濟新聞發表評論員薛輝文章稱，香港房價收入比早已超過20：1，是全球房價最高的城市之一，甚至超過了人均收入更高的東京和紐約。



此前，有人將香港房價高企歸因為“寸土寸金”。人多地少，房價就高。如此解讀自然合理，但若以人口密度論，香港卻較新加坡和首爾等亞太地區發達城市明顯遜色。香港之所以給人“人多地少”的片面印象，主要還是因為用於開發建設的土地面積太少。



有識之士早已指出香港高房價的症結：一是土地供應量過低，以至於供不應求，推高房價；二是保障低收入群體的福利性住房太少，逼迫窮人傾其所有去市場上和富人搶樓。



文章表示，眾所周知，經濟學有這樣一個規律：貨物緊俏必會推高售價，然後會引發供應增加；供應增加後，售價又會由漲轉跌。在一個充分競爭的市場上，任何生產要素都遵循上述規律。在紐約、倫敦、東京、首爾，土地供應和價格都是隨行就市，有漲有跌的。



不過，此前由於擔心房價下跌引發金融危機，特區政府在土地供應方面一直比較謹慎，使得香港建設用地日漸稀缺，推升房價。



有鑒於此，近期香港特別行政區已多次公開表示將增加土地供應。除增加公共土地拍賣外，還將收回長期未被利用的民間土地。其中包括基於《收回土地條例》在未來五年回收700公頃土地的動議，此舉可令開發商囤地行為有所收斂。



林鄭月娥給香港樓市開出的新藥方可謂對症下藥。既然香港並不是無地可供，那就增加供地；既然面向低收入者的福利房太少，那就多建福利房。況且，特區政府拿出50億港元為低收入家庭建公屋，在財政上也沒有太大壓力。



文章認為，誠然，增加土地供應雖然會平抑房價，一定程度上降低開發商利潤，但另一方面，新增的供地仍然要交由開發商建屋，實際上是政府給開發商送上了一筆大生意。加之此舉可緩解社會矛盾，有利於香港經濟和社會的長遠發展，故被視為利好，這也是香港本地房產股全線飄紅的原因。



高房價是把雙刃劍。樓價越高，風險越大。對買房者如此，對開發商亦然。近些年地價水漲船高，連開發商都望而卻步，實際上已經影響到地產商的長遠利益。適當的增加土地供給，讓地價有所回調，讓市場回暖，才是雙贏或三贏之舉（買房者、地產商和政府）。



