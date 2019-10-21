韓流2.0來了　胡幼偉提三建議

胡幼偉。(中評社 資料照) 中評社台北10月21日電／中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜16日請假後，展開土地傾聽學習之旅，從屏東起跑，昨日至嘉義，不僅所到之處均擠滿人潮，韓也對準蔡政府的痛處，拋出許多政策。對此，前“行政院”發言人、文化大學新聞系教授胡幼偉昨日在媒體發表評論表示，韓國瑜在展現個人魅力之外，也顯露以政策取勝的“韓式競選2.0版”特色。他也提出三項建議，讓韓國瑜能一路把自己講進“總統府”。



胡幼偉提出的建議，第一、各縣市面對的問題都有地方特性，幕僚要比韓國瑜先行一步，先到下一站蒐集民情，為韓做好準備。第二、在安排每站行程時，不能從早到晚全部排滿，一來是媒體不可能報道這麼多，二來也必須讓韓有時間討論在每一站的講話重點。第三、要讓韓有足夠的休息時間，以確保他不會在群眾或媒體前露出疲態，變成負面新聞。



以下為胡幼偉在《中時電子報》評論全文：



韓國瑜請假競選後在台南、屏東的造勢活動，除拜廟外，著重與基層庶民討論地方建設問題，初步看來，效果不錯。庶民能向“總統”候選人表述心聲，韓也能針對地方重大建設問題說明如何解決的政策方向，經由網路直播，建構韓關心庶民，也有能力為庶民解決困難的國家領導人形象，正符合我先前提出的建議，讓韓國瑜在展現個人魅力之外，顯露以政策取勝的“韓式競選2.0版”特色。



韓國瑜作風親民，講話內容接地氣，又能三言兩語道出民進黨執政失敗的癥結，以及百姓生活的辛苦，再加上他在高雄身先士卒地拚命工作，造就了韓式競選1.0版的特色。光是憑藉他本人這支穿雲箭的氣勢，已經捲起千堆雪，造成韓流，對民進黨構成極大威脅。



現在，大家對於他的個人魅力和口語傳播能量都已十分熟悉與肯定。然而，在這最後衝刺的全省巡迴造勢活動中，除了重複展現他的魅力與口才外，韓式競選能不能從1.0版進階到2.0版，也就是展露他對全台建設與富國裕民政策的前瞻規畫，是他最後能否席捲多數選票的關鍵因素。



像韓這種有特殊魅力的政治人物，在與群眾互動時，具有一種優勢，那就是他總能讓大家想要聽他講話。但這種優勢也同時背負著一種壓力，那就是，每次講話，都要讓人覺得又有新收穫、新希望，而不只是一直老調重彈，重複講一樣的話。否則，他的選票吸引力雖不至於下降，但有可能出現停滯不前的現象。



從去年開始，我仔細觀察韓的每一次公開重要演講，看到現在，我認為他已到了韓式競選風格必須進階的關鍵時刻。從美國總統選舉實務發展出的“競選傳播行銷學”指出，候選人在巡迴各地與選民直接互動時，不可能每篇講稿都從零開始設計內容，而是以塊狀模組方式形構講稿。



換言之，候選人會有一套固定的講話核心內容，以挑戰者而言，主要就是嚴辭抨擊執政衛冕者的施政缺失，並強烈訴求改變現狀。這一套說詞是講話核心，到各地巡迴競選時都會拿出來講。除此之外，就是要因地因人制宜，和選民談當地重要建設問題，解決當地人的生活困難。所以，美國總統候選人在巡迴各州競選時，在農業州和工業城市的講話有核心共通點，也一定有具地方特色的談話重點。這也就是韓在巡迴競選講話時，要從1.0版進階到2.0版的必要任務。



在屏東，韓國瑜談了高捷或高鐵延伸到屏東的問題，也談到南台灣漁民問題和觀光產業復甦問題；在台南，他講出幫助青年成家立業的政策。這表示韓已意識到，作為有治國理念的候選人，他的講話內容必須要能進階才行。所以說，屏東和台南站是個好的開始。



再往北走，各縣市面對的問題都有地方特性，韓與庶民的座談能不能都展現他對這些事情的掌握與思考深度及遠見，是他的一大挑戰。韓畢竟遠離政壇十多年，那段時間也多半都在雲林。各縣市這十幾年所累積的問題，韓要一下子都能掌握，確有難度。因此，“國政”顧問團和韓競辦就要為韓做好功課，擬好講話綱要。



韓的幕僚要比韓先行一步，先到下一站蒐集民情，為韓做好準備。同時，在安排每站行程時，不能從早到晚全部排滿，一來是媒體不可能報道這麼多，二來也必須讓韓有時間討論在每一站的講話重點，同時還要讓他有足夠的休息時間，以確保他不會在群眾或媒體前露出疲態，變成負面新聞。



總之，在最後衝剌階段，韓必須在個人魅力和口才之外，形塑自己的治國能力。他的能講和敢講，已經不是新聞；他能講出解決各地方建設盲點的破解之道，才是新聞！這方面他能講得有創意、講得精彩，然後一路把自己講進“總統府”，就是必然的選舉結果了！