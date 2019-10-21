韓國瑜嘉義造勢空拍畫面　網友：真民調！

韓國瑜10月20日晚間，在嘉義市文化公園舉辦萬人造勢活動。（照片：中時電子報） 中評社台北10月21日電／中國國民黨2020參選人韓國瑜傾聽之旅拚大選，昨晚首次抵達嘉義市與“立委”參選人傅大偉合體造勢，現場滿滿的表天白日旗飛揚，上萬人潮擠爆現場。而最新的造勢空拍畫面也曝光，網友看到驚呼，“太壯觀了！”。



韓國瑜20日晚間，從台南北上至嘉義市與黨籍“立委”參選人傅大偉、現任市長黃敏惠等人聯合造勢。他致詞時疾呼，2020選他當選“總統”，讓“台灣安全，人民有錢”，還高唱《中華民國頌》，更讓全場凍蒜聲不絕於耳。韓說，太太李佳芬是嘉商畢業，嘉義“民主聖地”，請大家把眼睛打開，執政黨像過度被嬌寵的孩子，驕傲自大、貪污腐敗，他認為，執政黨做不好就該請下台。



根據中時電子報報道，挺韓的直播Youtuber “Johnny Lin” 空拍親赴嘉義市現場拍攝造勢活動，在近30秒的空拍畫面中可見滿滿的藍營支持者，據悉，這場“韓國瑜、傅大偉基層庶民後援會成立誓師大會”，警方估計約有1.5萬人，市長黃敏惠說，這是她蓋文化公園後首次人潮爆滿，水洩不通。



網友看完影片紛紛在留言處發表論點。“令人瞠目結舌！太壯觀了！這才是真民意、真民調！”、“今晚嘉義真是讓我又再次對韓，在南部的人氣驚艷了”、“住嘉義這麼久，沒看過藍綠哪一個政治人物能在這裡爆場！嘉市藍綠一向55波！”、“嘉義人超狂！滿滿的人潮，而且很多年輕人”。