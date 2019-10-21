習近平向第九屆北京香山論壇致賀信

國務委員兼國防部長魏鳳和宣讀習近平主席給第九屆北京香山論壇的賀信（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月21日電（中評社報道組）第九屆北京香山論壇21日在北京召開，中國國家主席習近平向論壇致賀信。國務委員兼國防部長魏鳳和宣讀賀信。



習近平表示，借此第九屆北京香山論壇開幕之際，我謹就論壇的召開表示熱烈祝賀！



習近平指出，和平是人類的永恒期望。中國堅持以對話促合作，以合作促和平，以和平保發展，大力倡導平等對話協商，廣泛的參與各類安全對話的機制建設，不斷拓展安全夥伴關係，深化務實安全合作，維護亞太地區持久和平安寧，符合地區國家共同利益，希望各國共襄智慧和力量。面對複雜的安全威脅，各國要緊密的團結起來，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，不斷發展新型安全合作關係，推動共建符合地區發展實際的安全架構，更好的促進亞太地區持久和平和普遍安全。



習近平強調，希望本屆論壇圍繞“維護國際秩序，共築亞太和平”這一主題，深入交流，凝聚共識，團結一致，共迎挑戰，為促進世界的和平和構建人類命運共同體做出新的更大貢獻。預祝第九屆北京香山論壇圓滿成功！



（中評社報道組：徐夢溪 郭至君 李娜 後援記者：沈而忱 實習記者：黃莎）

