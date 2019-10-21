綠選戰強打話語權要求多褒少貶！工商界噤聲

2018年台商春節聯誼活動。（中評社 資料照） 中評社台北10月21日電／2020選戰將近，綠陣營強打“話語權”，打出企業的緘默。據台媒報道，有企業人士透露，近來工商界意見領袖，頻頻接到財經部會、海陸兩會的明示暗示，對外發言謹記“一多（多彰顯政府的政績）、一少（少批評政府的政策）”，經此提點後，工商企業界近來只要有人問及“總統”、選舉，都不願多發言。



根據中國時報指出，過去總是不吝發言、批評政府政策的多位工商團體負責人都坦言，近來分別接到財經部會與海陸兩會的“多講好話，少批評”的“一多、一少”明示與暗示。一位被暗示的企業負責人指出，海陸兩會明著是好心提醒“國安”五法過了，到對岸凡是小心”，但主要是暗示“少去大陸，去了，別亂講話。”



這位企業負責人分析認為，兩岸政策是企業界最為關切、也攸關企業的全球布局，面對兩岸陷入冰河期的狀態，企業界的憂心與抱怨自是難免，況且，2012年的大選，民進黨蔡英文敗給國民黨馬英九就是輸在了兩岸政策的論述上，而2018年九合一選戰，兩岸關係也扮演了重要角色。



有工商團體負責人指出，不論哪個政黨執政，企業界都是支持政府，因為工商團體基本上都需要政府的資源支持，甚至是依賴政府的委辦案生存，因此碰到政治敏感議題時，通常就是“抿著一張嘴”，畢竟得罪當權派，沒好處。



企業界人士直言，2020選戰倒數時刻，接到來自財經部會的“一多、一少”明示與暗示時，有種“今夕是何夕”的錯愕，過去國民黨為民所唾棄的“腐化”，現在民進黨身上都看得到，甚至更為嚴重。



