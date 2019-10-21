炸彈火彈齊出　室內縱火冷血

暴徒在中銀分行室內縱火。網上圖片 中評社香港10月21日電／香港文匯報報道，民陣發起的西九龍遊行被警方反對，多名煽暴派政棍承接，更擺到明為黑色恐怖搖旗開路，結果上千黑衣魔由尖沙咀一路打、砸、燒至荔枝角，在油尖旺鬧市升級到“縱深放火”，更無差別攻擊，以汽油彈擲向警員、警車甚至記者。黑衣魔同時擴大燒舖目標，不但砸開銀行、店舖大門向內投擲汽油彈，又向沿線至少5個港鐵站投擲汽油彈，更在車水馬龍的荔枝角道馬路上放置懷疑遙控炸彈。黑衣魔由白天燒到深夜，整個九龍半島彌漫黑煙及熊熊烈火。警方譴責暴徒在地舖室內放火，分分鐘令樓上民居陷火海，是罔顧市民生命的危險行為。



民陣召集人岑子傑發起遊行不遂，但寫“家書”煽動黑衣人上街，煽暴政棍借機抽水，其中何俊仁、梁國雄、何秀蘭、黃浩銘，聯同民陣副召集人陳皓桓，聲稱以個人身份發起遊行。他們昨日下午帶頭引領大批黑衣人由尖沙咀遊行到西九站，至下午2時許，隊伍中的黑衣魔開始堵塞交通，更打砸港鐵尖東站玻璃和設施，及破壞港鐵柯士甸站升降機並縱火，其後又撬開油麻地站文明裡出入口鐵閘闖入打砸，撤離時往站內投擲汽油彈放火。



旺角站兩出口火焰數米高



下午3時許，旺角地鐵站已拉閘的C1和C2出口被黑衣魔縱火，火舌躥起數米高。一小時後，旺角站D出口又被縱火。下午5時，港鐵長沙灣站和荔枝角站入口均被投擲汽油彈燃起熊熊火光。



黑衣魔被警方由尖沙咀向北驅散途中，大肆縱火燒路障。在油麻地窩打老道及上海街交界路障火勢猛烈，火舌升至數米高。在旺角山東街，有暴徒於交通燈控制箱縱火，更傳出多響爆炸聲。港鐵公司傍晚6時12分宣佈，由於多個車站被破壞及縱火，荃灣線僅維持來往荔景至荃灣站服務，荔景至尖沙咀站關閉。觀塘線關閉樂富、油麻地至太子站，西鐵線關閉尖東及柯士甸站。



黑衣魔昨日的火攻模式有所升級，不僅僅是放火燒路障和港鐵站，更將原本針對中資銀行、中資機構和持反對意見的商戶只砸不燒，或只向門口掟燃燒彈，變為強闖室內放火甚至掟汽油彈作更徹底的破壞。



多間中資銀行被搗毀縱火



黑衣魔經過的地方不少商店已暫停營業，部分圍上木板以加強防護，但依然擋不住黑衣魔的襲擊。有人向尖沙咀的中銀分行投擲汽油彈，其後位於佐敦、近彌敦道的中銀被縱火，銀行內傳出警鐘響聲。有暴徒強拉開銀行鐵閘，再次縱火。油麻地倫敦大酒樓旁邊的中銀提款機亦被縱火和破壞。

