大公報：黑衣暴徒就是現代納粹黨

來源：大公報 中評社香港10月21日電／大公報21日發表社評說，一到周末，香港就淪為硝煙彌漫的戰場。在沒完沒了的黑色暴亂中，在毫無底線的破壞及襲擊中，其實不難發現一個規律，淪為暴徒攻擊對象的都是愛國愛港及反暴力的商戶及市民，而臣服於暴力淫威的則暫時可以幸免於難。顯而易見，黑色暴亂與“爭取民主自由”沒有一毛錢關係，核心就是“反中”及“港獨”，暴力手法則抄襲自德國納粹，堪稱“現代褐衫黨”。



社評說，區議會選舉在即，反中亂港勢力為政治動員，更為製造寒蟬效應，再次發起周日遊行，企圖為暴亂火上添油。儘管遊行申請遭到警方否決，上訴亦失敗，但他們我行我素，繼續呼籲支持者上街。結果一如既往，沒有“和理非”，只有血腥暴力，從尖沙咀、旺角、深水埗直到荃灣，整個西九龍都慘遭蹂躪，多個港鐵站、中資銀行、商戶、議員辦事處被破壞及縱火，多個警署遭大量燃燒彈攻擊，也有持不同政見的市民被“私了”。黑色籠罩全城，暴徒盡情釋放人性的醜惡，普通市民則度過誠惶誠恐的一天，而這樣的日子不知何時是盡頭。



在無數打砸搶燒中，有一條清晰的脈絡：被襲擊的銀行，都是“中”字頭；被破壞的商鋪，都曾公開反暴力；被毆打的市民，分別因為撐警、承認自己是中國人、清理黑色文宣而惹禍上身；被砸爛的議員辦事處，無一例外屬於建制派。至於港鐵，則因為沒有像過去那樣安排專車接送暴徒而被扣上“黨鐵”的大帽子，淪為大肆洩憤的對象。大公報則因為旗幟鮮明地反暴力、報道真相，被暴徒當作眼中釘、肉中刺，拆招牌、塗鴉甚至投擲燃燒彈，目的就是“滅聲”，形成萬馬齊喑、黑花獨放的輿論環境。



無辜捲入風口浪尖的尖沙咀重慶大廈昨日“戲劇性”逃過一劫，也是觀察黑色暴亂政治圖謀的風向標。民陣召集人岑子傑日前遭幾名南亞人襲擊，導致南亞族裔被仇視，南亞人聚居的重慶大廈風聲鶴唳。大廈預先準備不少物資，“奉獻”給黑衣暴徒，又高喊黑色革命口號，如此這般，才獲得黑衣人手下留情。重慶大廈名氣很大，不僅因為拍過一部電影，更因為這裡有南亞幫及不少黑社會揾食，品流複雜，治安不靖。重慶大廈向黑色暴徒“下跪”，恰恰印證黑衣人才是“天字第一號”的黑社會。



社評說，拜倒於黑色淫威並非個別現象。可以見到，不少商家為保平安，要麼在門口貼黑色文宣，要麼播放“港獨”歌曲，要麼提供食水、糧食、金錢等所謂“革命費”。一些大學及中學的校長、校監，也全然不顧教育工作者的應有風骨，附和黑衣暴徒甚至沆瀣一氣。一些社會領袖，為避開黑色鋒芒，違心地發表對黑衣暴徒“網開一面”的錯誤言論。還有一些商場或屋苑，討好黑衣暴徒唯恐不及，公然阻止警察進入執法，甚至警方借用洗手間也不准，根本是助紂為虐。顛倒是非，混淆黑白，以醜為美，附逆附暴，儼然成為一時風尚。



對愛國愛港者進行無情打擊，對或明或暗支持暴力的視為同路人，黑色勢力展現何謂“順我者昌，逆我者亡”。他們的所作所為，師承臭名昭著的德國納粹黨。納粹黨憑著暴力與“反猶”打出名堂，最終奪取政權，製造史無前例的人道大災難。香港的黑色運動其實就是現代納粹運動，一樣的黑衫，一樣的暴力，一樣的排斥異見，一樣地信奉“謊言說上千遍就能成為真理”。如果黑衣暴徒藉顔色革命奪權，他們將比他們口中的獨裁者更獨裁，比他們批評的專制者更專制，隨時製造新時代的人道大災難。



叛國亂港“四人幫”總舵主黎智英日前接受外媒訪問時大放厥詞，污蔑“中央奪走香港人的自由”，所以“要抗爭”。但任何不抱政治偏見的人都看見，奪走香港人自由的不是中央，而是黑衣暴徒。黑衣人有無法無天、窮凶極惡、打砸搶燒的自由，一般市民則淪為自由的囚徒，好端端的香港被“自由地”破壞得面目全非，由“安全天堂”墮入“暴亂地獄”。



曾有人相信，當暴徒們累了、倦了，或者因為香港經濟蕭條，一般市民感到痛時，今次暴亂會如上次“佔中”那樣自然落幕。可惜，這只是一廂情願罷了，由於美國擔心中國後來居上，香港已被視為阻撓中國發展的一張牌，或者“中美冷戰的第一戰場”。為了達到“美國第一”的目標，洋奴漢奸及其主子毀掉香港也在所不惜，所謂“攬炒”就是這個意思。



社評說，眼下進行的是一場戰爭，正義對非正義、守法對暴亂、愛國對賣國、愛港對禍港，涇渭分明，沒有灰色地帶，來不得半點含糊。香港向何處去，是繼續沉淪還是撥亂反正，需要香港人自己來選擇。但我們始終深信，邪惡可以猖獗於一時，卻不能持久，黑衣暴徒挑戰強大的國家何異於以卵擊石，“港獨”美夢終究是一場春夢！