黃韻涵被納入郭家軍　國民黨表態無不妥

國民黨中央黨部外觀一隅。（中評社 資料照） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨高雄“立委”參選人黃韻涵成為鴻海創辦人郭台銘的郭家軍一員，此舉是否和國民黨路線和原則有所牴觸？國民黨文傳會主委程美華表示，關於郭台銘替黨籍“立委”參選人站台， 大家都是為了能夠讓“中華民國”永續發展，下架民進黨政府；黃韻涵是本黨“立委”提名參選人，當然會整合一切有利的資源，求取勝選。



鴻海創辦人郭台銘感恩之旅高雄場昨天下午登場，湧入兩千粉絲，郭也正式推薦國民黨提名的“立委”參選人黃韻涵，成為郭家軍一員，黃韻涵將對上民進黨現任“立委”邱志偉。



黃韻涵是高雄市議會副議長陸淑美的女兒，陸在之前國民黨2020初選時就表態挺郭，而陸是屬於國民黨前“立法院長”王金平派系，王昨天也有現身郭台銘的粉絲會。



對於黃韻涵被列名郭家軍，從國民黨中央的回應看來，是抱持樂觀態度，認為此舉並未有所不妥。



而2020參選人韓國瑜競選辦公室對此則回應表示，黃韻涵昨晚的聲明提到，“總統”唯一支持韓國瑜，另外黃也強調，人民選你是要為他們服務，而非你是誰的人馬，這句話我們深感認同，也歡迎所有志同道合的同志，大家團結合作，達成明年下架民進黨的目標。