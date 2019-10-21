邱國正：大選每組候選人提供55位人員保護

台“國安局長”邱國正。（中評社 張嘉文攝） “立法院”今日審查明年度“中央政府”總預算。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）2020大選倒數82天，“國安局長”邱國正今天表示，針對2020候選人特勤成軍編組，一組候選人會有55位特勤人員保護，以“5＋1”組做準備，總共300多人投入訓練，5到6組都還有人力支應。



另外，“國安局”將於11月7日舉行2020大選特勤基本編組結訓暨成軍典禮，“立法院”今日審查明年度“中央政府”總預算“國安局”公開與機密收之部分，預算內容指出，“國安局”特勤中心設有獎金，只要執行特勤工作以身作盾護衛對象者，最高將有500萬元獎勵。



根據“國安”特勤中心設立的獎勵標準，獎勵可區分為7類，內容包括“冒險犯難排除危害或奮不顧身以身作盾，有具體優良事蹟”、“制止或排除危害，確保安全維護對象之生命、身體安全”、“完成特種勤務或重大專案任務，有具體優良事蹟”、“執行或協助特種勤務期間，任務執行表現優良”、“致力特種勤務研究發展或建制革新，成效優異”、“參與特種勤務專業訓練、評比、檢查、體技能鑑測、年度競賽等，成績優異”、“其他致力於特種勤務工作，有具體優良事蹟”等。



這7類分別可獲得獎金及行政獎勵，而其中又以“奮不顧身以身作盾”的第1項最高，可達500萬元。根據“國安局”提供的報告，2017、2018兩年，發放給特勤人員的獎金約落在200萬元左右，獎金發放內容包括情報協訪、任務訓練、編組單位的評鑑等有關特種勤務相關工作和任務執行之推動。



邱國正對此受訪時說，這是為了要鼓舞特勤人員克盡職責，但不是擋一顆子彈就500萬，它是涵蓋在裡面，假如因此而受傷，會有一個標準，大家討論過做過評鑑以後，會核發慰問金跟獎金，不要以為擋個子彈就有500萬，不能以偏概全。



至於國民黨2020參選人韓國瑜前天在台南造勢離場時遭蛋襲一事，邱國正表示，反對這種不理性的動作，前陣子視察“國安局”特勤人員訓練時，已要求把以往有的經驗與近期發生的狀況彙整在一起，變成一個案例，對於有可能發生的情況做一個演練。