內地第三季GDP增速創27年來新低，加深市場對全球經濟放緩的憂慮。資料圖片 中評社香港10月21日電／美股上周大跌，內地經濟滑坡，歐警告市場泡沫。



香港文匯報報道，全球對經濟增長憂慮增加，打擊股市氣氛。美股上周五大跌256點，打擊在美國上市的港股預託證券（ADR），有關ADR近乎全跌，使今日港股或要低開約150點。中國第三季GDP增長放緩至6%，增速創27年來新低；另外，歐央行總裁德拉吉稱，歐元區金融及地產市場已出現估值過高的跡象，加劇投資人對全球成長的疑慮。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，後市變數太多，包括市場關注英國能否“軟脫歐”，而人民幣匯價近日亦出現轉弱跡象，消息都會令投資者傾向保守及減磅，因此港股能否繼續企穩於26，500點水平有待觀察，一旦壞消息再現，大市將回試25，500點水平。



短線受制於27000關口



不過，也有分析師對後市傾向樂觀。協同博勤行政總裁曾永堅表示，中美貿易談判各自釋出“暫時休戰”信號，是改善市場投資情緒的關鍵，目前只待英國與歐盟達成脫歐協議，以進一步改善投資者風險胃納。受累於內地第三季GDP增長令市場失望，令恒指在27，000點大關前受掣肘，他預計恒指短線將於26，500至26，900點整固，以打穩基礎，一旦中美貿易協議談判明朗化後，便有較高機會上破27，000點大關。



但中線而言，正因為第三季GDP增速降至6%，反而促使內地推出更多保就業、穩增長的刺激政策，屆時將會有助資金回流港股，推動恒指回升。事實上，現階段恒指無論以預測市盈率，又或以股息率來衡量，港股估值仍然吸引。



中美齊放水 流動性充裕



他相信，在中國與美國當前的經濟狀況下，人行與聯儲局都會繼續“放水”，使未來6至12個月，市場的流動性將會增加，預計有利恒指未來12個月的表現。



投資者學會主席譚紹興亦指出，近日不少股份，尤其是國企股卻出現異常超賣現象，有機會隨時爆升。目前只待一些利好的消息出台，去引發國企股的升浪。



至於技術方面，港股近月已先後多次在25，800點水平，留下多個大型裂口，反映25，800點是極重要的防守線，技術上不容有失。



他續說，恒指向上目前受制於250天牛熊線，即27，300點阻力位，所以短期港股將在25，800至27，300點間徘徊，直至中美貿易談判及本港政局有新發展，才可望突破這橫行區。