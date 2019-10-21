“減辣”限現樓　買家轉投二手

新都城二期363方呎單位一個多月後成交價回升12.5%。 資料圖片 中評社香港10月21日電／據香港文匯報報道，政府上周三公佈新一份施政報告中提出放寬按揭保險門檻措施，刺激二手市場成交量。剛剛過去的周六日，中原地產及美聯物業各自統計的十大屋苑成交量分別錄得20宗及22宗，按周急升2.3倍及2.6倍。各區成交量暴升，將軍澳截至上周六的短短三日錄得56宗二手成交，超過10月上半個月的50宗。代理指，不少準買家擔心遲買更貴而加快入市，亦有個別業主反價亦錄得成交。



中原地產十大屋苑於過去周六日（19日至20日）錄得20宗成交，較上周末急增14宗或233%，創27周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑形容新措施為“減辣”，令買家選擇大增，沉靜3個多月的二手樓市顯著回升，觀望多時的買家恐遲買會貴，加快入市步伐，尤其是提供中小型單位的上車屋苑。惟市場兩大負面因素未解決，包括中美貿易戰及本地“政治事件”，相信樓價不會急升，只會減慢跌幅，呈價跌量升局面。



寬按推動二手市場轉旺



美聯物業統計10大藍籌屋苑亦錄得約22宗買賣成交，不單較上周末的6宗大幅急增266.7%，更創出自2017年3月初後約2年半新高。美聯物業住宅部行政總裁布少明指，樓市氣氛好轉，反映市民對相關政策受落，當中不乏業主看好後市，反價封盤，預計短期內1，000萬元以下的放盤仍然為上車及換樓客追捧對象。



利嘉閣總裁廖偉強說，放寬首次置業人士按揭保險樓價上限的新政策只適用於現樓，並不適用於樓花按揭，令不少一手新盤買家轉投二手市場，從而刺激二手市場轉趨暢旺。



新都城一個多月回升12.5%



各區交投明顯加快，中原地產譚桂貞表示，截至10月19日，施政報告公佈短短3天，將軍澳全區已錄得56宗成交，相比上半月15日的總和50宗還要多。其中，將軍澳新都城二期11座中層G室，面積363方呎，最新以675萬元成交，呎價18，595元。屋苑同類低層單位在9月曾見600萬元，一個多月後回升75萬元或12.5%。



美聯物業李聖智稱，柴灣杏花43座中層05室，面積547方呎，外區客僅1小時便火速拍板，斥869萬元承接，呎價15，887元。祥益地產林家倫指，天水圍嘉湖山莊麗湖居10座中層G室早於8月中放盤，開價615萬元，早前因應政治事件過去已減41萬元，施政報告後再減7萬元，至568萬元成交。買家為外區客，認為再遲買會更貴所以加快入市。



買家追價購YOHO Town



亦有業主反價獲承接，元朗YOHO Town7座中層E室，面積423方呎，原業主最初叫價660萬元放售，獲得三組買家爭購單位，其中一組買家主動追價5萬元，以665萬元承接單位，呎價15，721元。



珺瓏灣暫收1100票



至於一手市場過去兩日錄約40宗成交，交投量未見明顯上升。政府出招利好二手市場，面對競爭上升，未有影響發展商賣樓部署，中國恒大旗下屯門掃管笏恒大.珺瓏灣剛原價加推2號價單，涉及174夥單位，平均呎價16，155元。消息指已收約1，100票，以首兩批單位共325夥計，超額近2.4倍。



新推單位由開放式到兩房間隔，面積223方呎至383方呎，扣除最高11%優惠及代繳從價印花稅優惠（上限為成交價3%），折實價362.5萬元至598.8萬元。