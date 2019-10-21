納米盤無運行　發展商“起大少少”

新世界黃浩賢稱，項目會否興建更多大單位要視乎市場及區域，不會刻意加大面積。資料圖片 中評社香港10月21日電／香港文匯報報道，政府上周三突放寬八成及九成按揭保險門檻，業界相信，新措施會令購買力“大遷徙”，因以往首期不足的買家只能購買提供高成數按揭的新盤，但今天亦可於二手市場買樓。一手納米盤低首期的誘因也不再，相信發展商或會有一段時間回歸興建中型單位。有發展商直言，往後新項目的單位面積會“起大少少”，提供更多800萬元以下單位。



寬按促上車客轉投二手



政府放寬按揭成數，二手市場表現亢奮，但一手則相反，甚至有長沙灣新盤上周首輪推售218夥，單日只售出約一半單位，狀況迥異。泓亮諮詢及評估公司董事總經理張翹楚認為，放寬按揭門檻之最大影響在於扭轉過去一二手兩極化局面。因為過去市民如果首期不足就只能買新盤，透過發展商提供的高成數按揭來入市，但現在延伸到二手市場，變相多一個選擇，亦等於攤薄一手樓的購買力。



由於購買力轉移，他預測日後發展商無論興建單位類型，又或銷售策略都會變化。過去常見的“納米單位”由於市場需求減少，供應量將會減少，發展商或傾向興建較大面積的中小型單位。至於一手盤定價方面，他認為新措施刺激作用有限，相信發展商有回調壓力，但短時間內仍不會下調，只會繼續貼近同區二手出售，又或者用其他方式刺激買家入市意慾，如提高優惠或提高代理傭金等。



恒地提供更多800萬元盤



恒地近年因應市況，推出多個以迷你單位為主的新盤。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民向記者表示，由於未來高成數按揭不再側重於迷你戶、細單位，未來公司的新項目會傾向“起大少少”，提供更多800萬元以下的單位，但暫時只是方向，細節仍有待研究。



不過，他同時指，是項措施可讓業主更輕易將手上二手物業套現，併購買一手樓，打通一手、二手之間的流通性，變相“整大個餅”，因此未來新盤開價仍會跟隨市場水平。又指一手市場向來也存在高成數按揭，不過是次政府為現樓物業放寬按揭成數限制，對樓市會有刺激作用，公司旗下的樓盤會繼續以正常步伐推盤。



新世界稱不刻意加大面積



新世界營業及市務助理總經理黃浩賢向本報稱，政府放寬按揭成數只限於現樓，對於樓花沒有直接影響，但預計會有買家採用建築期付款辦法，待現樓時採用按保計劃，料會吸引更多買家入市。至於未來項目會否興建更多大單位，黃浩賢指需視乎市場及區域，不會刻意加大單位面積。至於項目定價會視乎當時就業及經濟情況而定，開價將緊貼市場。



被問及會否繼續提供高成數按揭，黃浩賢指，過去發展商提供高成數按揭是歷史遺留的問題，既然市場上有公司提供高成數按揭，發展商亦無須與其重疊，反而應專注在物業銷售上。



九建關注用家需求戶型



九建市務及銷售部總經理楊聰永表示，按揭放寬對推盤步伐未有太大影響，而未來開則上，一些景觀較佳的地皮或會起較大的單位，但公司仍會把注意力放在用家需求重視的戶型上。至於會否調整高成數按揭計劃，他指仍需觀察，但強調不會提供較現時更高成數的按揭計劃。



張翹楚補充，今次新安排亦有利早年選用“呼吸plan”高成數按揭人士，因他們可將按揭由發展商旗下財務公司轉至銀行，不再承受高息按揭。