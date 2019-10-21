新生代購物　非名牌不買

有受訪者表示1，200元的鞋子雖然貴，但由於穿得舒服，也能穿很久，所以仍然願意掏錢買。資料圖片 中評社香港10月21日電／香港文匯報報道，儘管現在信息發達，買賣雙方的信息不對稱差距縮小，但品牌效應依舊大行其道，尤其是年輕的消費者，不少已經到了只購買自己認可品牌的地步。



記者隨機訪問了幾位1985至1995出生的消費者，他們不約而同地認為，買東西只看價格的已經是父母輩或爺爺奶奶輩那一代人，他們的日常吃穿用均有自己認可的品牌，對於路邊攤產品，哪怕價格再低廉也毫無興趣。



買鞋買樓都要看品牌



“差不多款式、顏色的鞋，網上售價從60元（人民幣，下同）到1，200元都有，但便宜的鞋子品牌不明，完全不確定穿效果。1，200元的鞋子雖然貴，但這個牌子我很熟悉，面料、做工包括售後都很好，穿得很舒服，也能穿很久，我肯定買好品牌的咯。”90後的菲菲告訴記者，雖然1，200元的支出會佔去她不少月收入，但這個品牌帶給她信任度，所以願意掏錢。



從事金融的李先生亦贊成品牌的重要性，“同樣質地的珠寶，肯定是大品牌的具保值功能。買房大家也都喜歡知名開發商，這也是房屋的品牌。這些道理人人都知道。”其他多名受訪消費者均表示，品牌就是商品價值最直接的體現，小到日用品，大到奢侈品乃至汽車、房子等，肯定要選擇有品牌的。



上海梅高諮詢的“young動力”方案曾對年輕群體進行分析得出，作為消費升級下的主力軍，年輕消費者更追求品質、體驗及個性化，促使企業考慮品牌戰略，可謂年輕消費者是強化了品牌效應。