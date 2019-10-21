李文輝來台　柯P開玩笑：錢花完才可以回去

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月21日電（記者 鄭羿菲）大陸上海市台辦主任李文輝預計今天中午拜會台灣民眾黨、台北市長柯文哲，柯21日受訪時被問到跟李要談什麼？柯半開玩笑地表示，say hello啊，歡迎來台灣旅遊，然後錢要花完才可以回去。柯文哲一說完，讓一旁的媒體記者忍不住笑出來。



上海愛樂樂團受邀出席北市交50周年紀念音樂會，而李文輝20日上午也隨樂團來台進行藝文交流，同時柯文哲也以地主身分接見訪問團，李文輝一行人預計21日中午11點半拜會台北市政府，拜會的過程並不對外公開，至於內容則在會後由北市府發言人周台竹轉述。



柯文哲21日在台北市政府接受媒體訪問時，被問到與李文輝要談明年的雙城論壇嗎？柯表示，通常雙城論壇都不會現在談，都是到差不多四月以後才開始談，現在談太早了。



媒體追問那等一下要談什麼？柯文哲半開玩笑地說，say hello啊，歡迎來台灣旅遊，還有就是錢要花完才可以回去。柯文哲一說完，讓一旁的媒體記者忍不住笑出來。



被問到會不會聊今年雙城論壇上發生烏龍直播的事件？柯文哲反問，早就結束了啊，這問題還有後續嗎？沒有了吧？這也沒什麼，就是大家擦槍走火，同樣是講中文，有時候還是會誤解。



