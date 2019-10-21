點擊香江：不容“港獨”蒙混過關參選區議會

中評社香港10月21日電／大公報點擊香江專欄21日發表港區全國政協委員、香港新時代發展智庫主席屠海鳴的評論文章說，昨日，香港又陷入“黑色星期天”。黑衣暴徒在整個九龍地區瘋狂燒警署、襲警察、撬銀行、砸店鋪……到處噴塗“光復香港，時代革命”字樣。長達半天的硝煙瀰漫和戰火蹂躪，遠遠超過地球另一端同樣捲入恐暴風雲的巴塞隆拿。事實再次證明，暴徒的目的就是要令香港變天，其本質就是“港獨”。如果700多萬港人不答應，他們就無差別襲擊市民、無限期搞破壞，“攬著全城一起死”。



文章說，“港獨”勢力雖然把“香港獨立”“香港建國”的口號變成了“光復香港，時代革命”，但仍然難以掩蓋其本質。而近日有主張“光復香港，時代革命”的人，公然報名參加即將舉行的區議會選舉，而且入閘。試問：企圖推翻現有政治體制的人，有何資格進入現有體制？



時間愈久，看得愈清。打出“光復香港，時代革命”口號的暴徒早已暴露其“港獨”的本質和意圖。



有指向、有目標的破壞行動



“光復香港，時代革命”的真實含義是什麼？“光復”到什麼時候？“革”誰的命？



香港被英國人統治以前，只是廣東省一個籍籍無名的小漁村。所謂“光復”，顯然不是恢復到小漁村狀態。中英鴉片戰爭後，香港被英國人統治了155年。“九七”後，中央允許香港建立行政、立法、司法相互制衡的政治架構，香港居民擁有了選舉權。香港的民主進步，有目共睹。“港獨”所謂的“光復”，顯然是要令香港回到事事聽命於港督的港英時代。



文章說，回歸以來，香港納入國家治理體系，明確了“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針，實施了香港基本法，香港成為中華人民共和國的一個特別行政區，香港特區政府隸屬於中央人民政府。這是對香港的“身份定位”，是香港賴以生存的根基。作為一個國際化大都市，回歸後的香港根本沒有被“矮化”。“港獨”分子所謂的“革命”，就是要“革”掉“一國兩制”的命，“革”掉基本法的命，“革”掉香港特別行政區的命，也就是要“革”掉香港賴以生存的根基。



“光復”和“革命”的指向非常明確，其目標就是要讓香港脫離中國，成為一個獨立政治實體，繼而成為美英的附庸，成為美國遏制中國的一枚“棋子”。



有大台、有預謀的“港獨”劇本



四個多月來，有人一再宣稱遊行示威沒有“大台”，但事情並沒有那麼簡單！



在特區政府提出修例的最初一個多月裡，和理非表達訴求的市民是遊行示威的主流，市民宣洩對特區政府的不滿情緒，表達自己的訴求，這很正常。但從6月9日起，一些示威者變身暴徒，先是襲警，再到洗劫立法會、圍攻中聯辦、侮辱國旗國徽、非法拘禁毆打內地遊客、打砸港鐵等公共設施、毆打市民、到處縱火，事情發生了質的變化！恰恰是在“質變”的關鍵時候，“光復香港，時代革命”的政治口號出現了。暴徒的行為印證了這的確是一場“顔色革命”，他們就是要砸爛現在的香港，建立一個他們想要的香港。



文章說，這麼一場規模宏大的“顔色革命”，如果沒有“大台”、沒有預謀，鬼都不相信！事實證明，美國人就是“大台”：彭斯、佩洛西、蓬佩奧和多位美國國會議員，頻繁會見“港版漢奸”；黎智英、李柱銘、陳方安生、何俊仁、黃之鋒等一幫老嫩漢奸爭相“匯報工作”，請求美國制裁香港。而在遊行現場，頻繁密集出現的美國國旗，遙控指揮的神秘“外籍男”，更暴露了“大台”就是美國。事實也證明，五年前的“佔中”在毫無所獲的情況下草草收場後，“大台”及其在香港的政治代理人並不甘心，早就預謀下一場戰鬥；美國去年挑起的中美貿易戰，又使得美國迫切需要一個壓制中國的籌碼。而港府推動修例，成為其一次難得的機會，“大台”及其在香港的政治代理人趁機發動“顔色革命”。



有計劃、有組織的“顔色革命”



美國是策動“顔色革命”的高手，已經有許多“成功案例”。其計劃性、組織性堪稱“高明”，有人將之概括為“十二步法”。此番香港發生的“顔色革命”，都能從中找到對應點。



比如，“顔色革命”前期的“工作”包括：中情局人員滲透到目標地區；以民主為名設立非政府組織，招攬“崇尚理想和自由”的人士；以賄賂或威迫等方法收買、控制一些叛徒。美國眾議院議長佩洛西就有中情局工作背景。“漢奸黎”在2012年至2014期間，就透過其助理的神秘帳戶，共向香港九個反對派政治組織及14名人士提供了4080萬元的政治黑金。這些黑金正是來自幕後的神秘組織。



文章說，又比如，“顔色革命”中期的“工作”包括：與美國和歐洲主流媒體配合，反覆宣傳革命是因為社會不公平所致；當世界注視的時候，大量拍攝甚至偽造示威者被打壓的慘狀；派出一些人以武力挑釁警方，迫使警方武力鎮壓。此次香港之亂，人們已充分“領教”了這些“經驗”。一些西方媒體對修例的歪曲報道，將修例解讀為“送中”，抹黑中國內地司法；暴徒黑衣蒙面，在遊行示威結束後不肯離場，在警察清場時，故意製造衝突；“黃媒”拼接圖片、視頻，只報道警察抓人，不報道暴徒掟磚。



聽其言、觀其行，方可知其意。言和行都暴露了“光復香港，時代革命”的本質就是“港獨”。面對即將來臨的區選，“港獨”在香港尚有生存的空間，廣大市民能姑息縱容嗎？！