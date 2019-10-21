警持盾牌進韓造勢場太誇張　徐國勇：會檢討

徐國勇備詢。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月21日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”黃昭順今天上午在“立法院”批評警方20日在國民黨2020大選參選人韓國瑜嘉義市舉辦的造勢晚會上手持盾牌入場，引人恐懼也妨礙攤商作生意，“內政部長”徐國勇詢答時表示，“警政署”沒向他報告有員警持盾牌一事，他會進行了解加以檢討。徐國勇強調，最好的維安是無形的，能讓候選人很自然的進行活動最好。



“立法院”內政委員會上午開會審查“內政部”及警政、消防、海巡、營建署等單位預算，黃昭順質疑警方20日晚間在沒有情資的情況下，手持盾牌到韓國瑜在嘉義市文化公園夜市的造勢晚會等作為十分不當。



黃昭順質疑，盾牌是群眾運動時才會使用，除非有特別情資，如果沒情資也沒群眾事件，警方拿盾牌到夜市造勢會場，攤商根本無法做生意。



徐國勇向警方列席代表詢問後承認“警政署”事前沒接到情資，但他事先沒接到“警政署”相關報告，所以他不知道這件事，但會進行了解加以檢討，用幾面盾牌多少個都要了解，因為警察不能妨礙商家做生意，也不能妨礙候選人拜票，不能妨礙群眾要支持候選人，最好的維安是無形的，能讓候選人很自然的進行活動，所以會要“警政署”檢討。