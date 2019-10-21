南寧昆侖關戰役舊址獲批廣西首個海峽兩岸交流基地

中評社北京10月21日電／10月16日，中共中央台辦、國務院台辦正式批准在廣西南寧昆侖關戰役舊址設立海峽兩岸交流基地，這是廣西首個海峽兩岸交流基地。這既是對昆侖關多年來致力於兩岸交流合作的肯定，也對昆侖關的發展建設提出了新的更高要求。



昆侖關位於廣西南寧市東北部，地勢險要，素有“雄關獨峙鎮南天”之稱。聞名於世的昆侖關戰役於1939年12月18日打響，至12月31日結束，歷時14天。是役以陸軍第五軍為主力的中國軍隊重創日本精銳部隊第五師團，取得昆侖關大捷。昆侖關戰役，是中國軍隊對日山地攻堅作戰取得的一次重大勝利，也是抗日戰爭期間繼平型關、台兒莊作戰勝利後的又一重大勝利，是中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭史上的經典戰役。



如今的昆侖關，所體現的中華民族萬眾一心、共赴國難的民族團結意識和百折不撓、不怕犧牲的民族精神，一直鼓舞和激勵著海峽兩岸的中華兒女。近年來，昆侖關承辦了“第19屆海峽兩岸旅遊聯誼活動”“桂台（南寧）少數民族民俗文化交流周”“邕台青年及大學生夏令實訓營”“第三屆抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會”等兩岸重要交流活動。多名台灣知名人士到訪，每年近萬人次台灣同胞到昆侖關參訪交流、回顧歷史、緬懷先烈。前來參觀的台灣同胞表示，昆侖關戰役舊址客觀地反映了中華民族抗日戰爭歷史，有助於台灣同胞更直觀地了解中國近代歷史，增強兩岸的民族認同與互信。



今年，恰逢昆侖關大捷80周年，昆侖關戰役舊址獲批海峽兩岸交流基地具有劃時代的歷史意義。昆侖關將以此為契機，深入挖掘抗戰文化，科學整合資源，探尋兩岸交流的契合點，為擴大兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、實現兩岸同胞心靈契合發揮重要作用。



（來源：南寧雲—南寧日報）

