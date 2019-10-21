目睹“不一樣”香港　百感交集顧慮多

中大早前的“四院會師”活動淪為“暴徒”迎新營＼資料圖片 中評社香港10月21日電／大公報報道，自今夏以來香港爆發了四個多月的街頭反修例事件，讓內地學子看到了“不一樣”的香港，也令部分內地學子對赴香港求學意願產生了動搖。



福州大學經濟與管理學院2017級工商管理專業林可鑫向大公報記者表示，由於香港的費用較高，目前自己比較傾向人民大學、北京大學深圳研究生院這些商科類很強的內地學校。



林可鑫舍友是港人，因此她比較關注香港的暴力衝突事件。她表示：“我堅信並非所有人都充滿戾氣，相信香港只有少部分人採取不理性的表達方式，他們不能代表全體港青。”



在福建中醫藥大學人文與管理學院2017級公共事業管理專業就讀的黃德榮認為，香港的教學模式、環境和內地有著較大的差異，讓他有種“疏離感”。“我了解到香港讀研門檻有點高，可能不會選擇去香港讀。”黃德榮表示，與同學們也時常關注並討論香港事件，會擔心去香港人身安全難以保障，有機會被誤傷，他稱這樣的擔心也會嚴重影響內地生赴港深造的比例。



而對那些正在備戰明年高考的學子而言，香港的高校有多少吸引力呢？福建的高三學生吳清林告訴記者，倘若成績夠，又有心儀的港校和專業，自己依然會選擇赴港求學。但高三女生曾瑩瑩則有不同想法，“看到他們在搞破壞真的很氣憤，我有自己夢想的大學，但不是香港，這些年內地的發展其實很好，我比較喜歡內地。”她對記者說。