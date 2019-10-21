柯文哲：韓國瑜選下去會受傷慘重

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月21日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨、台北市長柯文哲與中國國民黨2020參選人、高雄市長連日來不斷互酸，柯21日受訪時表示，沒有啦，他只是講話太實在了。老實講，其實“常常覺得韓國瑜有點可惜”，韓只要穩紮穩打，是可以改變國民黨的，不過這一戰選下去，會受傷慘重。



媒體追問，認為韓國瑜會曇花一現？柯文哲指出，到底傷完後還有多少能量，要看韓自己的造化。至於是不是依然認為韓國瑜贏不了2020？柯說，選舉剩下三個月不到，香港一、兩個月內不會結束，大概還會再拖下去。



柯文哲20日南下高雄替民眾黨提名的區域“立委”站台，依舊不改大砲性格，柯在行程中狂酸韓國瑜“你們現在連市長都沒有了”、“發大財就算了”、“韓國瑜什麼都還沒做，沒有壓力”。對此，韓國瑜則反酸，柯文哲酸他酸到快變成“陳年老醋工廠的老闆”了。



柯文哲21日在台北市政府接受媒體訪問時，被問到相關看法時表示，沒有啦，他只是講話太實在了，他又沒有選2020。老實講，其實常常覺得韓國瑜有點可惜，韓只要穩紮穩打，是可以改變國民黨的，不過這一戰選下去，會受傷慘重，以後要改革國民黨的能量會比較弱。



柯文哲說，打仗還是沒什麼輸得漂亮，很困難，常常一打敗仗就受傷慘重，唉⋯⋯現在講都沒有用。被問到韓國瑜稱不批評柯文哲，是念在一份情，這份情還在嗎？柯認為，還是有啦，他也是覺得韓很可惜啊。韓國瑜只要穩紮穩打，以後還是國民黨裡面有能量的人，這次這樣消耗，以後國民黨要改革會更困難，會很傷。



被問到韓國瑜認為“觀光局”要變觀光部，民眾黨“立委”參選人會需要觀光長才的人選嗎？柯文哲認為，其實讓現有機構發揮功用比較重要，每次都說要提高位階，“中華民國”要幾百個部會才夠？讓現有政府機構發揮功效最重要，不要覺得防毒很重要，就變成防毒部，不需要啦。