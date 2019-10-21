拒港兇嫌投案　邱國正指港府做法啟人疑竇

邱國正。（中評社 張嘉文攝） 立法院“外交及國防委員會”。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）針對在台殺害女友的香港兇嫌陳同佳本周出獄後有意來台投案遭蔡政府拒絕，“國安局長”邱國正今在“立法院”受訪時表示，在此節骨眼有此動作，容易讓人聯想到“反送中”問題，且事發1年多，港府突然說要把人送來，也是啟人疑竇。



邱國正隨後在回答國民黨“立委”江啟臣針對此事質詢時則強調，因為時機點很不妥，“我方”不得不在政治上作考量。



涉嫌在台北殺害女友潘曉穎並棄屍的香港青年陳同佳，已經同意在香港服刑完畢後到台灣自首，但蔡英文政府希望香港政府續押陳同佳，引發藍軍批判。



邱國正今日上午赴“立法院”“外交及國防委員會”報告預算、備詢，他受訪時對於陳同佳有意來台投案一事表示，就他的了解，此案案發後，“法務部”、陸委會都有去函溝通，希望犯人能轉回來，但未獲香港政府回應。



邱國正表示，此事過了1年多，香港政府突然要把人送回來，也是啟人疑竇，“我方”也是很妥善評估，法律規定也要特別注意，畢竟牽涉到政治問題，比較敏感。



由於外傳聖公會香港教省秘書長管浩鳴法政牧師，是勸陳同佳來台投案的關鍵人物，媒體問，管似乎有特殊背景？邱國正回應，所以才要審慎處理並步步為營。



江啟臣隨後在質詢邱國正時說，照這樣下去，爾後殺人都到台灣好了，台灣將成犯罪天堂，只要今天傷害的不是台灣人，台灣就不用在乎，司法正義與管轄權在哪裡？此案涉及“國安”，若不處理好，那是政治干預司法，行政凌駕司法，在台犯罪只要將政治搞好，就不用判刑？



邱國正表示，去年2月此案發生時，“法務部”與陸委會都曾去函告知香港，要求將此人移送返台，但當時港方沒有回應，近兩年都沒送回來；現在以犯金融案判刑要將他送回來，在這個骨眼送，因此“我方”不得不在政治方面作考量。但陳某若真入境，“進來就抓”。