拒香港兇嫌來台投案　藍橘委齊轟不符邏輯

橘委陳怡潔。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月21日電（記者 倪鴻祥）香港特首林鄭月娥日前表示，將協助港女命案兇嫌陳同佳來台投案，蔡英文以沒有司法協助拒絕，引發在野黨“立委”批評蔡政府前後立場不一，政治凌駕司法。親民黨“立委”陳怡潔今日在內政委員會砲轟不符邏輯在踢皮球，外界民意要聽。



徐國勇說，標記管制是陸委會決定的，移民署執行，本案被告人在香港，港府有被告的筆錄，可以自己審理，且香港沒有死刑，台灣有死刑，被告要來台灣受審違反人性，何況香港方面並沒說要提供筆錄給台灣，所以須要司法互助協定；但如果偷渡來台當然要逮捕。



“立法院”內政委員會上午開會審查“內政部”及警政、消防、海巡、營建署等單位預算，徐國勇出席報告並備詢，親民黨“立委”陳怡潔與國民黨“立委”林德福都砲轟蔡英文及整個政府作為讓民眾失望。



陳怡潔表示，港女命案兇嫌陳同佳表明願意來台投案，移民署卻標記管制，只要沒解除管制就無法入境，這是什麼意思？蔡政府所有答案都已預設好，如果這樣，為何陳嫌逃往香港之初，蔡政府要呼籲香港把人犯遣送來台？現在陳嫌要來台投案卻拒絕，這是前後立場不同，民眾質疑這是政治凌駕司法。



陳怡潔指出，司法管轄權是主權很重要的象徵，台灣真要放棄司法管轄權嗎？犯人要來台投案，政府卻拒絕犯人在外，蔡政府宣稱台灣有死刑，香港沒死刑，陳嫌表示來台投案不符人性，但搞不好有人真心被喚起要投案，現這在民眾看來不合邏輯。



陳怡潔說，蔡政府稱要香港交出完整罪證才可以讓兇嫌投案，但兇嫌在台灣殺人，相關犯案罪證早已送地檢署，為何還說完整罪證不足不讓兇嫌來台投案？她實在不希望被外國說台灣是政治凌駕司法，奉勸蔡政府外界民意要聽。



林德福質疑，陳佳同在台灣殺人，在台司法體系應限制出境，哪有限制入境的？這不是蔡政府龜縮、切割縮？若要讓人民相信蔡政府，相信司法，不是找很多理由來塘塞，讓人覺得“可歌可泣”；而且士林地檢署都表示只要陳嫌願意來台，就依法逮捕偵辦調查，萬一陳嫌偷渡來台，難道要逮捕遣送回港嗎？