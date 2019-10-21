柯文哲酸羅文嘉　心態就是不准第三黨出現

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 大批媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月21日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨秘書長羅文嘉稱，民眾黨區域“立委”提名不是為了當選，而是為了把民進黨參選人拉下來。台灣民眾黨、台北市長柯文哲21日受訪時批評，真的是政治口水！哪個區域是民進黨不提名的？除非你說台灣不准有第三黨出現，這就是他們現在的心態，藍綠互打有一種程度已經變成“藍綠共犯結構”。



柯文哲20日南下高雄提名10席區域“立委”參選人，對此，羅文嘉認為，從目前選情評估看來，民眾黨區域“立委”提名目的似乎不是為了當選，而是要將民進黨的參選人拉下來。



柯文哲21日在台北市政府接受媒體訪問時嘆道，唉，政治上的現實就是政黨要提不分區，一定要提區域“立委”10名，問題是哪個區域是民進黨不提名的？也不可能啊，真的是政治口水！除非你說台灣不准有第三黨出現，這就是他們現在的心態，他們已經把地盤佔滿了。



柯文哲批評，藍綠互打有一種程度已經變成“藍綠共犯結構”，他們也知道他們在演假的，所以第7次“修憲”國、民兩黨可以聯合起來“修憲”，他們不是平常在對打嗎？為什麼能聯合起來“修憲”？很簡單啊，修出一個對他們絕對有利的“憲法”，以現在這種單一選區兩票制，第三黨都很難出現。當藍綠可以在台灣持續20多年，就是很穩定的共犯結構，所以這也沒辦法。



媒體追問你的能量可以抗衡藍綠共犯結構嗎？不擔心被削弱實力？柯文哲說，存在就是意義，從1996年到現在台灣的政壇，會變藍綠統獨控制20多年，還是有它的功用、市場，下一次他再來開課，講從活化能解讀為什麼統獨，藍綠一直墊高統獨活化能，讓正常的反應很難進行到應該去的地方。



被問到柯市長的妻子陳佩琪發文稱“民進黨打壓政敵手段更狠、心更兇殘”，有講出你的心聲嗎？柯文哲哈哈笑說，陳佩琪本來就是很有個人意見的人，他每次跟陳講這樣會讓他很為難，不過陳佩琪是時代女性，每次都反駁說“又沒有靠你賺錢”，他就沒辦法，只好說“好好好，那妳繼續講吧”。



至於民眾黨發言人陳思宇指出，民進黨籍桃園市長鄭文燦有薪休假是六都之冠，常請假去做輔選行程，這也說出你的心聲？柯文哲打太極說，唉，相對來講，我們還是黨政最分離的，事實的真相是我們也沒有太多的黨務可以做，有時候假日這樣去稍微輔選一下。他們（指民進黨）還是一個很龐大的黨機構要去工作，講這個也沒用，講這幹嘛，“批評他們也不會更好啊”，這都是政治的現實。