魏鳳和香山論壇講話展中國信心決心

魏鳳和進行主旨發言（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月22日電（中評社報道組）10月21日，第九屆北京香山論壇在北京國際會議中心開幕。國務委員兼國防部長魏鳳和在開幕式上宣讀習近平賀信後進行主旨發言。他表示，老祖宗留下來的土地，我們一寸也不能丟。中國軍隊進行了改革重塑後的首次整體亮相，我們完全有信心有能力維護國家主權、安全、發展利益，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。



魏鳳和在發言中表示，進入新時代，中國軍隊始終堅持走和平發展道路。中國的發展不對任何國家構成威脅，無論發展到什麼時候，中國永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍，走和平發展的道路已寫入我們國家憲法和中國共產黨的黨章，也是我們一以貫之的國策。



奉行防禦性國防政策。魏鳳和在發言中說，“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。新中國成立以後，我們沒有主動挑釁過任何一場戰爭和衝突，沒有侵占過別國的一寸土地。”



堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。魏鳳和表示，中國是世界上唯一尚未實現完全統一的大國，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是大勢所趨，大義所在，民心所向，是任何人、任何勢力都阻擋不了的。中國致力於推動兩岸關係和平發展，推進中國和平統一進程，但我們決不會任由“台獨”分子通而走險，決不會坐視外部勢力插手台灣事務，祖國統一是人間正道，搞分裂只能是死路一條。



“南海諸島、釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，老祖宗留下來的土地，我們一寸也不能丟。”魏鳳和說，在新中國成立70周年慶祝大會上，中國軍隊進行了改革重塑後的首次整體亮相，以強大的陣容、磅礴的氣勢接受了黨和人民檢閱。我們完全有信心有能力維護國家主權、安全、發展利益，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。



積極服務構建人類命運共同體，我們致力於構建新型的安全合作關係。魏鳳和談到，中美軍事關係總體穩定，可也面臨不少困難和挑戰。兩軍要在戰略溝通、增進互信、管控風險上加強合作，為推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係作出努力。



封閉排他不可為繼，開放包容才能行穩致遠。魏鳳和表示，在經濟全球化的大潮下，任何國家都不可能退回自我封閉的孤島。對國際準則合則用、不合則棄，是對國際秩序的嚴重衝擊。大家對中美貿易摩擦很關注，貿易戰對兩國都不利，只有輸家沒有贏家。前不久的第十三輪中美貿易高級別磋商，在一些領域取得實質性進展，我們願意在平等和互相尊重的基礎上，通過對話協商妥善解決彼此關切，防止摩擦升級擴散，這對兩國和世界都有好處。亞太地區安全合作也應該是開放包容的，有的域外國家推行排他性安全戰略、試圖在亞太地區部署中程導彈，強化針對其他國家的軍事同盟，只會給地區安全增加不確定因素，我們對此表示堅決反對。

