呂秀蓮質疑蔡博士論文　指LSE曾賣學位

呂秀蓮召開“呂秀蓮解讀Dr.蔡英文”記者會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月21日電（記者 洪德諭）蔡英文博士論文與學位風波持續延燒，呂秀蓮21日召開解讀“Dr．蔡英文”記者會。呂秀蓮分別點出蔡的學位與論文的問題，學位方面出現3種版本證書，但倫敦政經學院（LSE）曾表明申請重發與原始相同，論文方面雖已在放在“國家圖書館”公開閱覽，但經人檢閱裡面是好多篇文章拼起來，雖LSE陳述論文為真，但過去該校也有販售學位的狀況。



呂秀蓮目前正在衝刺連署參選2020，她須在11月2日前完成28萬多份連署才能取得參選資格。



針對蔡英文的博士論文與學位，獨派緊抓此議題猛打，呂秀蓮21日也召開“呂秀蓮解讀Dr．蔡英文”記者會，並由喜樂島聯盟台北市第六選區“立委”參選人張余健陪同。



呂秀蓮先表示，擔任領導人不一定要有博士學位，當外界對於博士學位與論文有疑義時“拿出來給大家看就沒事了”。呂也反諷，人的一生哪有比拿到博士證書更珍貴的事，蔡英文連學位證書這麼重要的東西都丟掉，若“國家”機密丟掉怎麼辦？



呂秀蓮也針對博士學位與論文一一點出她發現的問題，針對學位方面，呂說，根據“總統府”官網公布的學位證書有三種版本，有1984年LSE正式博士學位證書圖像，同時還有補發的畢業證書以及民進黨“立委”管碧玲在臉書刊出共計3種博士學位證書圖像，這三份證書圖像分別為三位不同校長Randolph Quirk、Adrain Smith、Graeme Davies簽發，不過LSE Diploma Production Office表明，申請重發的畢業證書與原始版本一致，為同樣的用字與同樣簽名。



至於論文方面，呂秀蓮則說，雖然“總統府”已召開記者會，拿出厚厚一疊蔡英文的文稿秀給大家看，還開放在“國家圖書館”公開閱覽，不過徐永泰教授曾點出蔡的論文是在woman＇s library，而非在博士論文該收藏的Senate House Library，同時律師童文薰也檢閱蔡刊載在“國圖”的資料，裡頭是好幾篇文章組成。

